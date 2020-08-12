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Взрывы, угрозы гранатой и «хапун» во дворах. Что происходило в эти дни и ночи в спальниках Минска

12.08.2020 18:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске три дня продолжались акции несогласных с результатами выборов 9 августа, а также акции в знак солидарности с задержанными. Из перекрытого центра протестующие перебрались в спальные районы. Неспокойно было даже во дворах: силовики забегали в подъезды и разбивали окна. Напоминаем события в спальниках.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Пушкинская» — «Спортивная». Первый погибший, «хапун» по дворам и угроза гранатой

Что было в микрорайоне

10 августа у «Пушкинской» на улице Притыцкого собралось огромное количество людей. Они хлопали, проезжающие машины сигналили, но движение было парализовано. Потом минчане стали возводить баррикады.

Появился ОМОН, силовики взрывали светошумовые гранаты, пускали слезоточивый газ и стреляли по протестующим резиновыми пулями. Люди разбегались во дворы. Был ранен водитель автобуса, один из протестующих погиб. Светошумовые гранаты взрывали до двух часов ночи.

На следующий день у станции метро «Пушкинская» люди собирались на возвышении у гостиницы «Орбита». Многие приносили цветы в память о погибшем протестующем. Такого массового протеста, как 10 августа, не было, теперь проспект был открыт для движения. Но «хапун» в этот раз был жестче.

На Притыцкого стояли силовики в полной амуниции и просили разойтись людей.

— Я гуляю по улице с ребенком, вы мне запрещаете? Может, еще расстреляете беременную женщину? — возмущается местный житель.

Возле кафе у входа в метро «Пушкинская» было задержано 11 парней. По их словам, кто-то нес цветы, кто-то шел мимо метро.

Грубые задержания продолжились во дворах неподалеку от рынка «Раковский кирмаш». Сначала там задержали парня, который кричал: «Мне 15», когда люди встали на его защиту, силовик стал угрожать всем гранатой. Парня заволокли в автобус и увезли.

Позже микроавтобусы силовиков снова проехались по улице Дунина-Марцинкевича до дворов на «Спортивной».

Силовики подходили к мотоциклисту, а также грубо задерживали убегающих парней — с применением дубинок. Как минимум троих в тот момент посадили в микроавтобус.


Возле «Пушкинской» видеооператора Всеволода Зарубина ударили по ноге. Силовики разбили экран камеры и забрали рабочую флешку с видео.

Также возле Ледового дворца в районе «Спортивной» вчера грубо задержали водителя авто — его вытащили из машины и ударили дубинкой. Читатели пишут: «Стреляли прямо по машине, разбиты стекла».

Что было прямо во дворах

Неподалеку от станции метро «Молодежная» на Грибоедова, 1. Минчане из своих квартир сняли, как силовики светят лучами в окна в жилом доме, предполагают, что это прицел.

«Каменная горка». ОМОН бегает за протестующими по подъездам

Что было в микрорайоне

Стычки и грубые задержания протестующих в Каменной горке начались 11 августа.

Вечером тут собралось несколько сотен человек. Протестующие перекрыли проезжую часть на выезд из города. В проезжающую машину милиции митингующие бросили несколько бутылок. Прибыли силовики, люди бросали петарды и камни в автозаки. Людей стали разгонять с помощью светошумовых гранат.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Несколько раз люди пытались строить баррикады, силовики их разбирали. На въезде в город силовики останавливали машины, обыскивали их, отводили в свой бус. Митингующих было немного — в 23.30 они стали расходиться.

Также вечером возле ТЦ «Материк» у метро «Каменная горка» силовики протаранили автомобиль.

Что было прямо во дворах и в магазине

В Каменной горке силовики также забежали в магазин «Алми», откуда силой выводили людей. По словам читателей, внутри в это время были в основном женщины и девушки.

— Несколько раз ОМОН колотил в двери и бросал у входа взрыв-пакеты. Охрана не пускала, но они прорвались и с остервенением стали избивать мужчин. Схватили также женщину (та просто кричала, искала сына), но потом отпустили, — рассказал очевидец.

На Неманской жители домов также встретили ОМОН, который забегал в подъезды.

— Люди кричали из окон: «Позор», а в ответ начали стрелять в окна, было слышно несколько взрывов в подъезде.

Серебрянка. Перекрытый машинами проспект и разбитое взрывом стекло


10 августа. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что было в микрорайоне

10 августа колонне из Серебрянки до центра дойти не удалось. В районе автовокзала «Восточный» к протестующим подъехало несколько автозаков, откуда выскочили силовики и разогнали толпу, несколько человек задержали и увезли.

По словам очевидцев, в протестующих бросали нечто похожее на петарды — были слышны не очень сильные хлопки и дым.


10 августа. Серебрянка. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Но 11 августа в Серебрянке собрались большие группы протестующих. Водители заблокировали проезд автозаками и сигналили на дороге. Протестующие собирались на пересечении Плеханова и Рокоссовского.

По словам очевидцев, к 21 часу к дому № 80 на Рокоссовского все же подъехали автозаки, выскочили силовики с дубинками и стали бегать за протестующими.

Что было прямо во дворах

— На верхних этажах домов по проспекту между Шепичами и Плеханова люди следили за перемещениями силовиков и координировали толпу внизу. Многие подъезды этих домов специально оставили открытыми, чтобы люди могли в них прятаться. Но ОМОН и там искал протестующих, — рассказывают очевидцы.

Также люди замечали в Серебрянке машины, похожие на микроавтобусы скорой помощи, из которых к толпе выбегал ОМОН.

Проспект Рокоссовского сигналил до часу ночи. Местные жители слышали взрывы.


Фото: читатель TUT.BY

Один из местных жителей рассказал, что от шумовой гранаты взрывной волной в его квартире по улице Горовца разбило стекло на балконе.

— ОМОН преследовал людей, когда они бежали с Рокоссовского во дворы. Люди кричали на силовиков. Потом один из омоновцев кинул шумовую гранату прямо к дому. В отместку или за что — непонятно, потому что людей рядом не было. У меня выбило стекло от этой гранаты на балконе, звон в ушах стоит до сих пор, — рассказал читатель.

Уручье. Взрывы шумовых гранат и разгон толпы

Что было в микрорайоне

11 августа примерно к 22 часам несколько сотен протестующих собралось у метро «Уручье». Спустя полчаса их стали разгонять силовики. К полуночи ОМОН зачистил обе стороны проспекта Независимости возле ТЦ «Спектр».

Что было прямо во дворах

Здесь тоже были слышны взрывы шумовых гранат. Местные жители кричали из окон пароли от замков в подъездах, чтобы бегущие люди могли спрятаться.

Малиновка

Что было в микрорайоне

11 августа вечером люди собрались в Малиновке, вышли на проезжую часть и кричали «Верам, можам, пераможам» — их поддерживали автомобилисты.

Вечером возле «Петровщины» людей стали задерживать и сажать в синий автобус без номеров.

После 22 часов около ТЦ «Магнит» на проспекте Дзержинского разогнали митингующих, Сотрудники ОМОНа растянулись метров на 200 поперек проспекта. Люди стали убегать в парк Павлова, по периметру которого были расставлены автозаки.

Что было прямо во дворах

Позже на проспекте Дзержинского, в районе Студенческой деревни, силовики искали митингующих в подъездах. Была слышна череда громких хлопков, похожих на взрывы фейерверков. На видео — избиение мужчины и поиск спрятавшихся во дворах.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске три дня продолжаются протесты несогласных с результатами выборов 9 августа. Из перекрытого центра протестующие перебрались в спальные районы. Вспоминаем,...
 
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