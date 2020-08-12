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Взрывы, угрозы гранатой и «хапун» во дворах. Что происходило в эти дни и ночи в спальниках Минска
12.08.2020 18:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске три дня продолжались акции несогласных с результатами выборов 9 августа, а также акции в знак солидарности с задержанными. Из перекрытого центра протестующие перебрались в спальные районы. Неспокойно было даже во дворах: силовики забегали в подъезды и разбивали окна. Напоминаем события в спальниках.
«Пушкинская» — «Спортивная». Первый погибший, «хапун» по дворам и угроза гранатой
Что было в микрорайоне
10 августа у «Пушкинской» на улице Притыцкого
Появился ОМОН, силовики взрывали светошумовые гранаты, пускали слезоточивый газ и стреляли по протестующим резиновыми пулями. Люди разбегались во дворы. Был
На следующий день у станции метро «Пушкинская» люди собирались на возвышении у гостиницы «Орбита». Многие приносили цветы в память о погибшем протестующем. Такого массового протеста, как 10 августа, не было, теперь проспект был открыт для движения. Но «хапун» в этот раз был жестче.
На Притыцкого стояли силовики в полной амуниции и просили разойтись людей.
— Я гуляю по улице с ребенком, вы мне запрещаете? Может, еще расстреляете беременную женщину? — возмущается местный житель.
Возле кафе у входа в метро «Пушкинская» было задержано 11 парней. По их словам, кто-то нес цветы, кто-то шел мимо метро.
Грубые задержания продолжились во дворах неподалеку от рынка «Раковский кирмаш». Сначала там задержали парня, который кричал: «Мне 15», когда люди встали на его защиту, силовик стал угрожать всем гранатой. Парня заволокли в автобус и увезли.
Позже микроавтобусы силовиков снова проехались по улице Дунина-Марцинкевича до дворов на «Спортивной».
Силовики подходили к мотоциклисту, а также грубо задерживали убегающих парней — с применением дубинок. Как минимум троих в тот момент посадили в микроавтобус.
Возле «Пушкинской» видеооператора Всеволода Зарубина ударили по ноге. Силовики разбили экран камеры и забрали рабочую флешку с видео.
Также возле Ледового дворца в районе «Спортивной» вчера грубо
Что было прямо во дворах
Неподалеку от станции метро «Молодежная» на Грибоедова, 1. Минчане из своих квартир сняли, как силовики светят лучами в окна в жилом доме, предполагают, что это прицел.
«Каменная горка». ОМОН бегает за протестующими по подъездам
Что было в микрорайоне
Стычки и грубые задержания протестующих в Каменной горке начались
Вечером тут собралось несколько сотен человек. Протестующие перекрыли проезжую часть на выезд из города. В проезжающую машину милиции митингующие бросили несколько бутылок. Прибыли силовики, люди бросали петарды и камни в автозаки. Людей стали разгонять с помощью
Несколько раз люди пытались строить баррикады, силовики их разбирали. На въезде в город силовики останавливали машины, обыскивали их, отводили в свой бус. Митингующих было немного — в 23.30 они стали расходиться.
Также вечером возле ТЦ «Материк» у метро «Каменная горка» силовики протаранили автомобиль.
Что было прямо во дворах и в магазине
В Каменной горке силовики также
— Несколько раз ОМОН колотил в двери и бросал у входа взрыв-пакеты. Охрана не пускала, но они прорвались и с остервенением стали избивать мужчин. Схватили также женщину (та просто кричала, искала сына), но потом отпустили, — рассказал очевидец.
На Неманской жители домов также встретили ОМОН, который забегал в подъезды.
— Люди кричали из окон: «Позор», а в ответ начали стрелять в окна, было слышно несколько взрывов в подъезде.
Серебрянка. Перекрытый машинами проспект и разбитое взрывом стекло
Что было в микрорайоне
10 августа колонне из Серебрянки до центра дойти не удалось. В районе автовокзала «Восточный» к протестующим подъехало несколько автозаков, откуда выскочили силовики и разогнали толпу, несколько человек задержали и увезли.
По словам очевидцев, в протестующих бросали нечто похожее на петарды — были слышны не очень сильные хлопки и дым.
Но 11 августа в Серебрянке собрались большие группы протестующих. Водители
По словам очевидцев, к 21 часу к дому № 80 на Рокоссовского все же подъехали автозаки, выскочили силовики с дубинками и стали бегать за протестующими.
Что было прямо во дворах
— На верхних этажах домов по проспекту между Шепичами и Плеханова люди следили за перемещениями силовиков и координировали толпу внизу. Многие подъезды этих домов специально оставили открытыми, чтобы люди могли в них прятаться. Но ОМОН и там искал протестующих, — рассказывают очевидцы.
Также люди замечали в Серебрянке машины, похожие на микроавтобусы скорой помощи, из которых к толпе выбегал ОМОН.
Проспект Рокоссовского сигналил до часу ночи. Местные жители слышали взрывы.
Один из местных жителей рассказал, что от шумовой гранаты взрывной волной в его квартире по улице Горовца разбило стекло на балконе.
— ОМОН преследовал людей, когда они бежали с Рокоссовского во дворы. Люди кричали на силовиков. Потом один из омоновцев кинул шумовую гранату прямо к дому. В отместку или за что — непонятно, потому что людей рядом не было. У меня выбило стекло от этой гранаты на балконе, звон в ушах стоит до сих пор, — рассказал читатель.
Уручье. Взрывы шумовых гранат и разгон толпы
Что было в микрорайоне
11 августа примерно к 22 часам несколько сотен протестующих собралось у метро «Уручье». Спустя полчаса их стали
Что было прямо во дворах
Здесь тоже были слышны взрывы шумовых гранат. Местные жители кричали из окон пароли от замков в подъездах, чтобы бегущие люди могли спрятаться.
Малиновка
Что было в микрорайоне
11 августа вечером люди собрались в Малиновке,
Вечером возле «Петровщины» людей стали задерживать и сажать в синий автобус без номеров.
После 22 часов около ТЦ «Магнит» на проспекте Дзержинского разогнали митингующих, Сотрудники ОМОНа растянулись метров на 200 поперек проспекта. Люди стали убегать в парк Павлова, по периметру которого были расставлены автозаки.
Что было прямо во дворах
Позже на проспекте Дзержинского, в районе Студенческой деревни, силовики искали митингующих в подъездах. Была слышна череда громких хлопков, похожих на взрывы фейерверков. На
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В Минске три дня продолжаются протесты несогласных с результатами выборов 9 августа. Из перекрытого центра протестующие перебрались в спальные районы. Вспоминаем,...
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