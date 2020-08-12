|
Найти свое хобби можно в столичном зоопарке
12.08.2020 18:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаучиться рисовать акварелью и попробовать себя в роли инженера. Центры дополнительного школьного образования в последнюю субботу августа представят свои кружки и секции в Минском зоопарке. Направления самые разные: от творческих до спортивных. У посетителей будет возможность выбрать хобби по душе. Кстати, в самом зоопарке продолжается модернизация набережной и вольера для медведицы. В новые комнаты она заселится уже этой осенью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Научиться рисовать акварелью и попробовать себя в роли инженера. Центры дополнительного школьного образования в последнюю субботу августа представят свои кружки...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)