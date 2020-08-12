ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Найти свое хобби можно в столичном зоопарке

12.08.2020 18:44 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Научиться рисовать акварелью и попробовать себя в роли инженера. Центры дополнительного школьного образования в последнюю субботу августа представят свои кружки и секции в Минском зоопарке. Направления самые разные: от творческих до спортивных. У посетителей будет возможность выбрать хобби по душе. Кстати, в самом зоопарке продолжается модернизация набережной и вольера для медведицы. В новые комнаты она заселится уже этой осенью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Научиться рисовать акварелью и попробовать себя в роли инженера. Центры дополнительного школьного образования в последнюю субботу августа представят свои кружки...
 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция проводит проверку из-за травмирования 5-летней девочки в Гродно во время акции протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика