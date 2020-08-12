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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Найти свое хобби можно в столичном зоопарке Научиться рисовать акварелью и попробовать себя в роли инженера. Центры дополнительного школьного образования в последнюю субботу августа представят свои кружки...

Научиться рисовать акварелью и попробовать себя в роли инженера. Центры дополнительного школьного образования в последнюю субботу августа представят свои кружки и секции в Минском зоопарке. Направления самые разные: от творческих до спортивных. У посетителей будет возможность выбрать хобби по душе. Кстати, в самом зоопарке продолжается модернизация набережной и вольера для медведицы. В новые комнаты она заселится уже этой осенью.