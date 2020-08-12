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В БГУ разработали многоразовую трехслойную защитную маску
12.08.2020 21:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБрызгоустойчива, воздухопроницаема и биосовместима с кожей человека. В БГУ представили новую разработку - многоразовую трехслойную защитную маску.
Многоразовая маска должна быть устойчива к стерилизации. Маску, которую разработали в БГУ, можно кипятить с различными кислотами, все фильтрующие свойства восстановятся, будет как новая.
Дмитрий Гриншпан, заведующий лабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки: "Основной фильтрующий материал - карбодон актив. Это волкнистый нетканый материал, который производит Светлогорское химволокно. Его используют в разных областях, мы предлагаем и для фильтрации воздуха от токсичных веществ. Но сам по себе он непрочный и должен быть с двух сторон окружен прочным материалом. Такой прочный материал создали мы в НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета".
Неоспоримый плюс инновационной маски еще и в том, что ее можно утилизировать без вреда для экологии.
Дмитрий Гриншпан, заведующий лабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки: "Главная вторая задача многоразовой маски, что ее можно утилизировать раз в год или два. Если такой срок, то, естественно, любой носитель такой маски найдет время и отнесет ее на предприятие или сборник мусора для медпрепаратов. Утилизировать ее тогда можно так, как утилизируют сейчас медпрепараты".
Разработкой еще одного проекта - многофункциональные окна - ученые из НИИ прикладных физических проблем БГУ занимались больше 5 лет. Эффект памяти кристаллических панелей работает за счет электричества. Достаточного одного импульса, чтобы стекло из прозрачного стало матовым.
Валерий Лапаник, заведующий лабораторией оптики конденсированных сред: "Сам эффект - он давно известный эффект, но он не находил применение, потому что материалы, которые жидкокристаллические используются, они были нестабильные. И эффект мог существовать два часа, три часа. Потом состояние рассеивающее начинало деградировать и покрываться пятнами. Мы занимались разработкой данных материалов в течение лет 3, потом года 2 мы их оптимизировали".
Многофункциональные стекла по желанию владельца могут из прозрачных становится матовыми. Новый материал защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфоракрасное.
Валерий Лапаник, заведующий лабораторией оптики конденсированных сред: "Не нужно жалюзи, не нужно шторы дергать туда-сюда, легки в использовании. На кнопку нажал, переключил из одного состояния в другое. Также перегородки делать, к примеру, в офисах, когда нужно провести переговоры и нужно закрыть перегородки, чтобы не было видно остальных посторонним".
Технология «умных окон" может использоваться и в солнцезащитных козырьках для автомобилей и табло на панели управления. Когда солнечный свет будет попадать на табло, оно будет автоматически затемняться, улучшая видимость.
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Брызгоустойчива, воздухопроницаема и биосовместима с кожей человека. В БГУ представили новую разработку - многоразовую трехслойную защитную маску. ...
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