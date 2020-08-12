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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В БГУ разработали многоразовую трехслойную защитную маску Брызгоустойчива, воздухопроницаема и биосовместима с кожей человека. В БГУ представили новую разработку - многоразовую трехслойную защитную маску. ...

Брызгоустойчива, воздухопроницаема и биосовместима с кожей человека. В БГУ представили новую разработку - многоразовую трехслойную защитную маску.Многоразовая маска должна быть устойчива к стерилизации. Маску, которую разработали в БГУ, можно кипятить с различными кислотами, все фильтрующие свойства восстановятся, будет как новая.Неоспоримый плюс инновационной маски еще и в том, что ее можно утилизировать без вреда для экологии.Разработкой еще одного проекта - многофункциональные окна - ученые из НИИ прикладных физических проблем БГУ занимались больше 5 лет. Эффект памяти кристаллических панелей работает за счет электричества. Достаточного одного импульса, чтобы стекло из прозрачного стало матовым.Многофункциональные стекла по желанию владельца могут из прозрачных становится матовыми. Новый материал защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфоракрасное."Не нужно жалюзи, не нужно шторы дергать туда-сюда, легки в использовании. На кнопку нажал, переключил из одного состояния в другое. Также перегородки делать, к примеру, в офисах, когда нужно провести переговоры и нужно закрыть перегородки, чтобы не было видно остальных посторонним".Технология «умных окон" может использоваться и в солнцезащитных козырьках для автомобилей и табло на панели управления. Когда солнечный свет будет попадать на табло, оно будет автоматически затемняться, улучшая видимость.