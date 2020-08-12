Милиция проводит проверку из-за травмирования 5-летней девочки в Гродно во время акции протеста

Источник материала: Tut.by

Милиция проводит проверку по факту травмирования 5-летней девочки в Гродно, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.



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«В сети Интернет активно обсуждается вчерашняя ситуация в Гродно, связанная с этим инцидентом. На данный момент в УВД Гродненского облисполкома проводится проверка и тщательно выясняются все обстоятельства случившегося. Будут предприняты меры, чтобы защитить права ребенка. Искренне сопереживаем семье пострадавшей девочки и желаем скорейшего выздоровления», — сообщили в милиции.

Милиция обратилась к родителям: «Учитывая сложившуюся обстановку в стране, просим избегать посещения с детьми мест с массовым скоплением людей. Планируя перемещения по городу, заранее учитывайте дорожную ситуацию. Тем более не берите детей на различные несанкционированные мероприятия. Не подвергайте опасности самое дорогое, что у нас есть».

Вечером 11 августа в Гродно пострадала пятилетняя девочка . Она вместе с родителями ехала в машине, когда в городе проходила акция протеста. Семья попала в поток сигналящих автомобилей. В какой-то момент, по рассказу мамы малышки, впереди них и еще двух стоящих машин появилась военная техника и сотрудники ОМОНа. Через несколько минут в их машине посыпались стекла. Врач наложил девочке четыре шва — у нее, по словам матери, рассечение правой височной части примерно на два с половиной сантиметра и ушиб.