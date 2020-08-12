ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стартовала благотворительная акция "В школу с добрым сердцем"

12.08.2020 18:44 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Время готовиться ученикам и родителям и к новому учебному году. В одном из столичных универмагов под школьный шопинг отвели около 2 тысяч квадратных метров торговой площади. Покупателям предлагают полтысячи моделей формы делового стиля, почти 300 вариантов трикотажных изделий, 200 - обуви и столько же моделей ранцев. Кстати, в определенные дни приобрести все можно с приятной скидкой. И сегодня стартовала благотворительная акция "В школу с добрым сердцем". Волонтеры организовали сбор канцелярских и спортивных товаров для детей. Помощь направят школьникам из многодетных и неполных семей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время готовиться ученикам и родителям и к новому учебному году. В одном из столичных универмагов под школьный шопинг отвели около 2 тысяч квадратных метров...
 
Новости дня
Новости общества
 
Обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика