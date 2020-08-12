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«В наших руках судьба страны и защищенность граждан». Офицерское собрание внутренних войск МВД гордится силовиками
12.08.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Офицерcкое собрание внутренних войск МВД
В обращении сказано, что ситуация в стране характеризуется многосторонними рисками, вызовами и угрозами национальной безопасности, а деструктивные силы пытаются совершить «цветную» революцию.
«В таких условиях важнейшую роль в защите конституционного строя, национальной безопасности Беларуси играют офицерские кадры, обладающие высоким уровнем знаний и навыков, являющиеся образцом выполнения воинского и служебного долга. Мы, офицеры внутренних войск, осознавая всю ответственность, возлагаемую на нас, военнослужащих и сотрудников всех силовых структур, призываем вас и впредь проявлять свои лучшие качества: патриотизм, профессионализм, здравый смысл, волю и решимость», — сказано в обращении.
Офицерское собрание гордится, что «в такое непростое время стоим бок о бок с вами и чувствуем необходимую поддержку. Мы, благодаря совместным слаженным действиям, предотвращаем массовое нарушение порядка и причинение непоправимого ущерба обществу».
«В наших руках судьба Республики Беларусь и защищенность граждан. Независимость нашей Родины стоит того, чтобы сохранить и передать ее будущим поколениям», — сказано в сообщении.
Офицеров просят:
«Всегда будьте образцом для подражания и помните, что основной долг офицера каждого силового ведомства — мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь», — сказано в обращении.
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«В наших руках судьба страны и защищенность граждан». Офицерское собрание внутренних войск МВД гордится силовиками
Офицерcкое собрание внутренних войск МВД опубликовало обращение к офицерам сил обеспечения национальной безопасности страны.
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