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«В наших руках судьба страны и защищенность граждан». Офицерское собрание внутренних войск МВД гордится силовиками

12.08.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Офицерcкое собрание внутренних войск МВД опубликовало обращение к офицерам сил обеспечения национальной безопасности страны.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В обращении сказано, что ситуация в стране характеризуется многосторонними рисками, вызовами и угрозами национальной безопасности, а деструктивные силы пытаются совершить «цветную» революцию.

«В таких условиях важнейшую роль в защите конституционного строя, национальной безопасности Беларуси играют офицерские кадры, обладающие высоким уровнем знаний и навыков, являющиеся образцом выполнения воинского и служебного долга. Мы, офицеры внутренних войск, осознавая всю ответственность, возлагаемую на нас, военнослужащих и сотрудников всех силовых структур, призываем вас и впредь проявлять свои лучшие качества: патриотизм, профессионализм, здравый смысл, волю и решимость», — сказано в обращении.

Офицерское собрание гордится, что «в такое непростое время стоим бок о бок с вами и чувствуем необходимую поддержку. Мы, благодаря совместным слаженным действиям, предотвращаем массовое нарушение порядка и причинение непоправимого ущерба обществу».

«В наших руках судьба Республики Беларусь и защищенность граждан. Независимость нашей Родины стоит того, чтобы сохранить и передать ее будущим поколениям», — сказано в сообщении.

Офицеров просят:

  • быть всегда верными Присяге, гражданскому и служебному долгу, беззаветно служить Беларуси;
  • дорожить честью коллектива и званием офицера;
  • не поддаваться на провокации деструктивных элементов, которые в противоправные действия вовлекают молодежь, не имеющую в силу возраста твердых жизненных принципов, подверженную «революционной романтике» и не всегда осознающую последствия своего поведения;
  • в необходимых случаях проявлять решительность и убежденность в правоте своих действий, цель которых — спасти страну от беззакония и произвола;
  • сохранять авторитет силового блока среди населения и престиж службы;
  • передавать свои знания и служебное мастерство молодому поколению.

«Всегда будьте образцом для подражания и помните, что основной долг офицера каждого силового ведомства — мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь», — сказано в обращении.

 
 
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Офицерcкое собрание внутренних войск МВД опубликовало обращение к офицерам сил обеспечения национальной безопасности страны.
 
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