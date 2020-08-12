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Неизвестные пытались поджечь среднюю школу в Минске
12.08.2020 20:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтало известно о том, что неизвестные пытались поджечь среднюю школу в Минске. Произошло все в ночь с 10 на 11 августа. Атаке подверглось учебное учреждение № 84 по ул. Пономарева в военном городке Уручье. Неизвестные облили жидкостью окна.
В результате беспорядков в Минске пострадали сотни школВсего же из-за массовых беспорядков в столице так или иначе пострадали сотни школ. Только во Фрунзенском районе были повреждены почти полсотни учебных заведений. 17 из них серьезно: Разбиты стекла, повреждены фасады и двери. Специалисты сейчас подсчитывают точный ущерб. Предварительно он исчисляется в тысячи рублей.
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Стало известно о том, что неизвестные пытались поджечь среднюю школу в Минске. Произошло все в ночь с 10 на 11 августа. Атаке подверглось учебное учреждение № 84 по...
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