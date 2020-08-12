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Неизвестные пытались поджечь среднюю школу в Минске

12.08.2020 20:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стало известно о том,  что неизвестные пытались поджечь среднюю школу в Минске.  Произошло все в ночь с 10 на 11 августа. Атаке подверглось учебное учреждение  № 84 по ул. Пономарева  в военном городке Уручье. Неизвестные облили жидкостью окна.  

В результате беспорядков в Минске пострадали сотни школ 

Всего же из-за массовых беспорядков в столице так или иначе пострадали сотни школ.  Только во Фрунзенском районе были повреждены почти полсотни учебных заведений. 17 из них  серьезно: Разбиты стекла, повреждены фасады и двери. Специалисты сейчас подсчитывают точный ущерб.  Предварительно  он исчисляется в тысячи рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Стало известно о том,  что неизвестные пытались поджечь среднюю школу в Минске.  Произошло все в ночь с 10 на 11 августа. Атаке подверглось учебное учреждение  № 84 по...
 
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