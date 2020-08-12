|
Качество кормов "На контроле Президента"
12.08.2020 19:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Молочный рекорд планируют установить аграрии Брестской областиОтрасль животноводства основная в агропромышленном комплексе региона. Здесь сделали настоящий прорыв в производстве. В год на одну корову приходится 6 тысяч килограммов молока. Это самый большой показатель в Беларуси. А в 2020 году аграрии области рассчитывают достичь новой планки в 6,5 тысяч килограммов молока на корову. По словам экспертов, такой результат удастся получить благодаря грамотному подходу ко всем этапам производства молока.
Сергей Буткевич, первый зампредседателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома: "Результаты в области молочного животноводства определяются целым комплексом факторов. И очень важно, чтобы все эти группы факторов развивались в динамике. Если хоть одна группа начинает отставать - она тормозит дальнейшее развитие отрасли. Если брать молочное животноводство, мы выделяем следующие группы факторов: это корма, это генетика животных, это выращивание молодняка и условия содержания животных, в которых они находятся каждый день".
Заготовка кормов один из самых важных этапов в производстве молокаЕсли соблюдать все технологии, то корм пролежит в хранилище целый год и не потеряет своих полезных свойств. О том, как зеленая жатва приносит предприятиям прибыль и валютную выручку стране, смотрите сегодня сразу после
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молочный рекорд планируют установить аграрии Брестской области Отрасль животноводства основная в агропромышленном комплексе региона. Здесь сделали...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)