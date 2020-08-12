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Качество кормов "На контроле Президента"

12.08.2020 19:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Молочный рекорд  планируют установить аграрии Брестской области

Отрасль животноводства  основная в агропромышленном комплексе региона. Здесь сделали настоящий прорыв в производстве.  В год на одну корову приходится 6 тысяч килограммов молока.  Это самый большой показатель в Беларуси.  А в 2020 году аграрии области рассчитывают достичь новой планки  в 6,5 тысяч килограммов молока на корову. По словам экспертов,  такой результат удастся получить благодаря грамотному подходу ко всем этапам производства молока. 

Сергей Буткевич, первый зампредседателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома: "Результаты в области молочного животноводства определяются целым комплексом факторов. И очень важно, чтобы все эти группы факторов развивались в динамике. Если хоть одна группа начинает отставать - она тормозит дальнейшее развитие отрасли. Если брать молочное животноводство, мы выделяем следующие группы факторов: это корма, это генетика животных, это выращивание молодняка и условия содержания животных, в которых они находятся каждый день".

Заготовка кормов  один из самых важных этапов в производстве молока

Если соблюдать все технологии, то  корм пролежит в хранилище целый год и не потеряет своих полезных свойств.  О том,  как зеленая жатва приносит предприятиям прибыль и валютную выручку стране,  смотрите сегодня сразу после "Панорамы"  в проекте Агентства теленовостей "На контроле Президента".

 
Теги: Новости
 
 
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Молочный рекорд  планируют установить аграрии Брестской области Отрасль животноводства  основная в агропромышленном комплексе региона. Здесь сделали...
 
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