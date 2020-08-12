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Прохладная погода установится в столице и Минской области в конце недели
12.08.2020 18:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтолбики термометров днем покажут до плюс 18, ночью около плюс 9. В некоторых районах Минской области ожидается туман. Кстати, будет без осадков. Синоптики прогнозируют также северный ветер.
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Столбики термометров днем покажут до плюс 18, ночью около плюс 9. В некоторых районах Минской области ожидается туман. Кстати, будет без осадков. Синоптики...
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