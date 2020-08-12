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Прохладная погода установится в столице и Минской области в конце недели

12.08.2020 18:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столбики термометров днем покажут до плюс 18, ночью около  плюс 9. В некоторых районах Минской области ожидается туман. Кстати, будет без осадков. Синоптики прогнозируют также северный ветер.
 
 
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Столбики термометров днем покажут до плюс 18, ночью около  плюс 9. В некоторых районах Минской области ожидается туман. Кстати, будет без осадков. Синоптики...
 
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