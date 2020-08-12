«Еще революцию будем делать?» Появились оперативные съемки с людьми, задержанными на акциях протеста

Источник материала: Tut.by

В среду, 12 августа, белорусам показали задержанных участников протестов: в сюжете белорусского телевидения они уверяют, что больше не будут «делать революцию», а на записи беседы с силовиками один из них путано рассказывает о своем участии в акциях и не может объяснить, зачем в них участвовал.



Кадр из новостного сюжета телеканала "Беларусь 24"

В сюжете новостей государственного телевидения показали оперативную съемку с шестью задержанными молодыми людьми. Как сообщает диктор, среди них четверо белорусов и украинцы. На лицах некоторых парней можно различить травмы: синяки, ссадины — у девушки забинтована нога. Человек, оставшийся за кадром задает вопрос: «еще революцию будем делать?». В ответ молодые люди испуганными голосами уверяют, что таких намерений больше не имеют.

Другое видео, активно распространяемое в соцсетях — судя по всему, оперативная съемка задержанного. Из-за рваного монтажа и сбивчивого повествования некоторые моменты, о которых говорит парень на видео, вызывают вопросы. Молодой человек с татуировками рассказывает, что был отчислен из университета в Могилеве и переехал в Минск, а также что был судим по части первой статьи 205 УК (кража) в «2017 либо в 2016 году». Дальше идет неожиданный переход, где он рассказывает о своем участии в массовых акциях, называя белорусскую милицию «полицией».

— На следующий день вышел и присутствовал на столкновениях с полицией на станциях метро «Спортивная» и «Пушкинская». Видел, как люди бросали «молотовы», как люди собирали баррикады, — говорит парень.

Следом молодой человек рассказывает о некоем координаторе из чатов, который вышел с ним вышел на связь (или он сам вышел на последнего — тут рассказчик вновь путается), называя его «человеком, который скорее всего является координатором анархического движения либо в Беларуси, либо в России». От координатора парень якобы узнал об анархической идеологии и получил 500 рублей на покупку противогаза. Дальше он демонстрирует наколенники, небольшой гаечный ключ, который брал с собой, по его словам, чтобы защищаться от ОМОНа, а также гвозди, которые собирался бросать под колеса машин.

Вновь неожиданный переход — и он рассказывает, что 9 августа координировал людей во время протестных акций, а затем объясняет, где встречались протестующие.

— В телеграме пишется объявление, что люди должны собираться либо у близлежащего метро, либо на главных проспектах. Метро «Михалова» либо «Петровщина» — они находятся прямо между моим домом.

По словам парня, он вывел толпу людей на дорогу, останавливал движение и ходил по рядам машин, хлопая всем по рукам в знак поддержки и солидарности. Дальше опять идет речь о некоем человеке, для которого он записал видеообращение, где рассказал о том, что центральная площадь оцеплена и там тянут колючую проволоку, после чего получит перевод на сумму 15 тысяч российских рублей.

В конце ролика слышен голос за кадром, который спрашивает о причине участия молодого человека в протестах, а также интересуется, маленькая ли у него зарплата.

— Да, вроде, хорошая, — с отрешенностью в глазах говорит парень. — Может, славы какой-то хотел, может, помочь кому-то хотел. Я уже сам не знаю.