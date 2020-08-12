ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Еще революцию будем делать?» Появились оперативные съемки с людьми, задержанными на акциях протеста

12.08.2020 19:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В среду, 12 августа, белорусам показали задержанных участников протестов: в сюжете белорусского телевидения они уверяют, что больше не будут «делать революцию», а на записи беседы с силовиками один из них путано рассказывает о своем участии в акциях и не может объяснить, зачем в них участвовал.


Кадр из новостного сюжета телеканала "Беларусь 24"

В сюжете новостей государственного телевидения показали оперативную съемку с шестью задержанными молодыми людьми. Как сообщает диктор, среди них четверо белорусов и украинцы. На лицах некоторых парней можно различить травмы: синяки, ссадины — у девушки забинтована нога. Человек, оставшийся за кадром задает вопрос: «еще революцию будем делать?». В ответ молодые люди испуганными голосами уверяют, что таких намерений больше не имеют.

Другое видео, активно распространяемое в соцсетях — судя по всему, оперативная съемка задержанного. Из-за рваного монтажа и сбивчивого повествования некоторые моменты, о которых говорит парень на видео, вызывают вопросы. Молодой человек с татуировками рассказывает, что был отчислен из университета в Могилеве и переехал в Минск, а также что был судим по части первой статьи 205 УК (кража) в «2017 либо в 2016 году». Дальше идет неожиданный переход, где он рассказывает о своем участии в массовых акциях, называя белорусскую милицию «полицией».

— На следующий день вышел и присутствовал на столкновениях с полицией на станциях метро «Спортивная» и «Пушкинская». Видел, как люди бросали «молотовы», как люди собирали баррикады, — говорит парень.

Следом молодой человек рассказывает о некоем координаторе из чатов, который вышел с ним вышел на связь (или он сам вышел на последнего — тут рассказчик вновь путается), называя его «человеком, который скорее всего является координатором анархического движения либо в Беларуси, либо в России». От координатора парень якобы узнал об анархической идеологии и получил 500 рублей на покупку противогаза. Дальше он демонстрирует наколенники, небольшой гаечный ключ, который брал с собой, по его словам, чтобы защищаться от ОМОНа, а также гвозди, которые собирался бросать под колеса машин.

Вновь неожиданный переход — и он рассказывает, что 9 августа координировал людей во время протестных акций, а затем объясняет, где встречались протестующие.

— В телеграме пишется объявление, что люди должны собираться либо у близлежащего метро, либо на главных проспектах. Метро «Михалова» либо «Петровщина» — они находятся прямо между моим домом.

По словам парня, он вывел толпу людей на дорогу, останавливал движение и ходил по рядам машин, хлопая всем по рукам в знак поддержки и солидарности. Дальше опять идет речь о некоем человеке, для которого он записал видеообращение, где рассказал о том, что центральная площадь оцеплена и там тянут колючую проволоку, после чего получит перевод на сумму 15 тысяч российских рублей.

В конце ролика слышен голос за кадром, который спрашивает о причине участия молодого человека в протестах, а также интересуется, маленькая ли у него зарплата.

— Да, вроде, хорошая, — с отрешенностью в глазах говорит парень. — Может, славы какой-то хотел, может, помочь кому-то хотел. Я уже сам не знаю.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 12 августа, белорусам показали задержанных участников протестов: в сюжете белорусского телевидения они уверяют, что больше не будут «делать революцию», а...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Медики против насилия». Министр здравоохранения вышел к собравшимся у Медуниверситета врачам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика