«Медики против насилия». Министр здравоохранения вышел к собравшимся у Медуниверситета врачам

Источник материала: Tut.by

У медуниверситета в Минске вечером 12 августа собралось около 130 медиков из разных больниц столицы. Они собрались у альма-матер для того, чтобы остановить насилие в стране, сообщает корреспондент TUT.BY с места событий. К ним приехал и глава Минздрава Владимир Караник.





Медики надели белые халаты и говорят, что не намерены выкрикивать никаких лозунгов. На противоположной стороне проспекта Дзержинского выстроилась цепь из людей. проезжающие машины сигналят.









К медикам, которые собрались у медуниверситета, вышли несколько человек из учебного заведения, среди которых были председатель Белорусского профессионального союза работников здравоохранения Вячеслав Шило и ректор БГМУ Анатолий Сикорский. Они попросили собравшихся не создавать толпу, пригласили в медуниверситет. Медики спросили, отшучиваясь, пустят ли их в медуниверситет, если начнутся задержания.

После этого медики вышли к проспекту Дзержинского, где выстроились в цепь. Медики говорят, что собрались стихийно, чтобы показать, что «мы вместе». Они отмечают, что выступают против насилия и за мир и взаимопомощь. Участники акции говорят, что, на сегодняшний день есть те, кто вышел из официального профсоюза.

Медики держат в руках плакаты, на которых написано: «Медики против насилия», «Остановите насилие».





Около 19 часов к собравшимся пришел министр здравоохранения Владимир Караник, он предложил пройти для общения в актовый зал медуниверситета. Но медики продолжают стоять у проспекта Дзержинского.





Тем временем пресс-служба Минздрава призвала всех людей в белых халатах в сохранять спокойствие.

«Все конфликты можно решать путем переговоров и обсуждений. Предлагаем представителям тех коллективов, где есть нерешенные проблемы, обратиться в Министерство здравоохранения и Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения», — сказано в сообщении.

Там также предупредили: посты о том, что медики отказывают в помощи, являются анонимными и не соответствую действительности.

«Что касается оказания плановой и экстренной помощи, то ни один врач или медсестра в стране не откажется оказать медицинскую помощь нуждающемуся в ней гражданину», — сообщили в пресс-службе.