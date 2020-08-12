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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как сегодня обстоят дела на предприятии Могилевлифтмаш. Общение с работниками завода На предприятии Могилевлифтмаш, где трудятся свыше 6 тысяч человек, люди, не смотря на ситуацию в мире, не потеряли ни в зарплате, ни в загрузке линий. Наша...

На предприятии Могилевлифтмаш, где трудятся свыше 6 тысяч человек, люди, не смотря на ситуацию в мире, не потеряли ни в зарплате, ни в загрузке линий. Наша съемочная группа приехала, чтобы выяснить, как сегодня обстоят дела на заводе и пообщалась с работниками.В первом полугодии в Россию предприятие поставило свыше 2,5 тысяч комплектов. И сейчас работают над очередным заказом, а это свыше 500 лифтов для Армении.