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Как сегодня обстоят дела на предприятии Могилевлифтмаш. Общение с работниками завода

12.08.2020 20:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На предприятии Могилевлифтмаш, где трудятся свыше 6 тысяч человек,  люди,  не смотря на ситуацию в мире, не потеряли ни в зарплате, ни в загрузке линий. Наша съемочная группа приехала,  чтобы выяснить, как сегодня обстоят дела на заводе и пообщалась с работниками.

Александр Гореликов,  оператор станков ОАО "Могилевлифтмаш": "Работаем мы стабильно, круглосуточно в три смены.   Выходные - суббота, воскресенье. А так с понедельника по пятницу в три смены. Работы очень много, заказов набрали. Россия, Украина, Азербайджан. Беларусь. Полный пакет заявок. Все хорошо, все стабильно. Ничего не останавливается, и работаем дальше".

Анна Лисункова,  экономист по сбыту ОАО "Могилевлифтмаш": "На данный момент предприятие работает стабильно. За 50-летнюю историю завода в этом году мы вышли на рекорд по наращиванию объема производства и приближаемся к отметке  почти в 15 тысяч лифтов в год".

 В первом полугодии в Россию предприятие поставило свыше 2,5 тысяч комплектов.  И сейчас работают над очередным заказом, а это свыше 500 лифтов для Армении.

 
 
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На предприятии Могилевлифтмаш, где трудятся свыше 6 тысяч человек,  люди,  не смотря на ситуацию в мире, не потеряли ни в зарплате, ни в загрузке линий. Наша...
 
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