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Как сегодня обстоят дела на предприятии Могилевлифтмаш. Общение с работниками завода
12.08.2020 20:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа предприятии Могилевлифтмаш, где трудятся свыше 6 тысяч человек, люди, не смотря на ситуацию в мире, не потеряли ни в зарплате, ни в загрузке линий. Наша съемочная группа приехала, чтобы выяснить, как сегодня обстоят дела на заводе и пообщалась с работниками.
Александр Гореликов, оператор станков ОАО "Могилевлифтмаш": "Работаем мы стабильно, круглосуточно в три смены. Выходные - суббота, воскресенье. А так с понедельника по пятницу в три смены. Работы очень много, заказов набрали. Россия, Украина, Азербайджан. Беларусь. Полный пакет заявок. Все хорошо, все стабильно. Ничего не останавливается, и работаем дальше".
Анна Лисункова, экономист по сбыту ОАО "Могилевлифтмаш": "На данный момент предприятие работает стабильно. За 50-летнюю историю завода в этом году мы вышли на рекорд по наращиванию объема производства и приближаемся к отметке почти в 15 тысяч лифтов в год".
В первом полугодии в Россию предприятие поставило свыше 2,5 тысяч комплектов. И сейчас работают над очередным заказом, а это свыше 500 лифтов для Армении.
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На предприятии Могилевлифтмаш, где трудятся свыше 6 тысяч человек, люди, не смотря на ситуацию в мире, не потеряли ни в зарплате, ни в загрузке линий. Наша...
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