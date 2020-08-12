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В штатном режиме работает Минскоблгаз

12.08.2020 20:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Перед предприятием стоит задача обеспечить работу по газификации с такими крупными предприятиями как Китайско-белорусский индустриальный парк Великий камень, Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Для этого сегодня проводятся все необходимые работы.

Сергей Соболевский, токарь УП Минскоблгаз: "Условия хорошие. Зарплата более тысячи, но на нее нужно поработать, времени свободного нет во время работы".

 
 
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Перед предприятием стоит задача обеспечить работу по газификации с такими крупными предприятиями как Китайско-белорусский индустриальный парк Великий камень,...
 
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