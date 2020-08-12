Евгений Перлин уволился с гостелевидения

Источник материала: Tut.by

Евгений Перлин, ведущий передачи «Макаенка 9» на канале «Беларусь 1», уволился с государственного холдинга БТРК. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.



Евгений Перлин слева. Фото: vk.com/makajonak

«Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, „Добрай Ранiцы, Беларусь“, Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие — собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звёзд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И „Макаёнка, 9“ я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя.

Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — написал Евгений.

Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы,… Опубликовано Евгением Перлиным Среда, 12 августа 2020 г.

Мы связались с Евгением, и он подтвердил нам информацию. Но рассказывать детали отказался:

— Знаете, я пока не комментирую. Вот то, что готов был, то написал, — кратко ответил ведущий.

Евгений Перлин известен своей поддержкой провластных взглядов и этим привлекал внимание пользователей в соцсетях. В своих комментариях экс-ведущий нередко выражал одобрение действиям властей.

Напомним, у нас есть выпуск «Неудобных вопросов» с Евгением Перлиным, где мы спрашивали у него о цензуре на ТВ, шутках о Лукашенко и многом другом. Тогда ведущий говорил: «Естественно, верю в то, что я рассказываю в новостях, иначе, наверное, может быть, не читал бы эти новости».