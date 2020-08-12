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Евгений Перлин уволился с гостелевидения
12.08.2020 19:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евгений Перлин, ведущий передачи «Макаенка 9» на канале «Беларусь 1», уволился с государственного холдинга БТРК. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, „Добрай Ранiцы, Беларусь“, Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие — собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звёзд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И „Макаёнка, 9“ я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя.
Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — написал Евгений.
Мы связались с Евгением, и он подтвердил нам информацию. Но рассказывать детали отказался:
— Знаете, я пока не комментирую. Вот то, что готов был, то написал, — кратко ответил ведущий.
Евгений Перлин известен своей поддержкой провластных взглядов и этим привлекал внимание пользователей в соцсетях. В своих комментариях экс-ведущий нередко выражал одобрение действиям властей.
Напомним, у нас есть
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Известный своей поддержкой провластных взглядов ведущий уволился с госТВ.
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