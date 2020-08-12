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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Р. Головченко: Ситуация на предприятиях страны штатная, рабочая и спокойная Ситуация в промышленном комплексе страны абсолютно спокойная. Все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому не хотелось преподнести ее по-иному. Об этом...

Ситуация в промышленном комплексе страны абсолютно спокойная. Все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому не хотелось преподнести ее по-иному. Об этом нашему телеканалу заявил премьер-министр Роман Головченко. Распространенные в последние дни в телеграм-каналах сообщения о якобы массовых забастовках на предприятиях премьер назвал фейком и попыткой искусственно раскачать ситуацию. Правительство проводит постоянный мониторинг по всей стране и утверждает, что коллективы на своих рабочих местах. Показатели промышленного производства во втором полугодии увеличиваются, а это невозможно без стабильной работы производств. Премьер-министр призвал не верить слухам и откровенным провокациям.