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Р. Головченко: Ситуация на предприятиях страны штатная, рабочая и спокойная

12.08.2020 20:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация в промышленном комплексе страны абсолютно спокойная. Все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому не хотелось преподнести ее по-иному.  Об этом нашему телеканалу заявил премьер-министр Роман Головченко.  Распространенные в последние дни в телеграм-каналах сообщения о якобы массовых забастовках на предприятиях премьер назвал фейком и попыткой искусственно раскачать ситуацию.  Правительство проводит постоянный мониторинг по всей стране и утверждает, что коллективы на своих рабочих местах.  Показатели промышленного производства во втором полугодии увеличиваются,  а это невозможно без стабильной работы производств. Премьер-министр призвал не верить слухам и откровенным провокациям. 
 
 
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Ситуация в промышленном комплексе страны абсолютно спокойная. Все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому не хотелось преподнести ее по-иному.  Об этом...
 
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