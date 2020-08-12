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В ЦУМе между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них и распылил газ из баллончика
12.08.2020 20:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня появилась информация о том, что в ЦУМе распылили газ из баллончика. Эвакуации не было.
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Сегодня появилась информация о том, что в ЦУМе распылили газ из баллончика. Эвакуации не было. Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома ...
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