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В ЦУМе между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них и распылил газ из баллончика

12.08.2020 20:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня появилась информация о том,  что в ЦУМе распылили газ из баллончика. Эвакуации не было. Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома  Наталья Ганусевич,  был конфликт между двумя мужчинами, один из них и распылил газ. Правда,  некоторые телеграм-каналы поспешили обвинить в произошедшем ОМОН. На кадрах видно, что  на место оперативно прибыла машина скорой помощи. Люди выбегали из магазина, закрывая лицо и глаза руками и платками. Все обстоятельства сейчас выясняются.
 
 
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Сегодня появилась информация о том,  что в ЦУМе распылили газ из баллончика. Эвакуации не было. Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома ...
 
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