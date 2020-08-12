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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ЦУМе между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них и распылил газ из баллончика Сегодня появилась информация о том, что в ЦУМе распылили газ из баллончика. Эвакуации не было. Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома ...

Сегодня появилась информация о том, что в ЦУМе распылили газ из баллончика. Эвакуации не было., был конфликт между двумя мужчинами, один из них и распылил газ. Правда, некоторые телеграм-каналы поспешили обвинить в произошедшем ОМОН. На кадрах видно, что на место оперативно прибыла машина скорой помощи. Люди выбегали из магазина, закрывая лицо и глаза руками и платками. Все обстоятельства сейчас выясняются.