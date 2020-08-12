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«Сотрудник ГАИ приставил пистолет». В Минске сообщают о задержаниях журналистов

12.08.2020 21:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Политический аналитик белорусской службы «Радыё Свабода» Виталий Цыганков и его жена Ольга Цыганкова были задержаны. Оба находятся в Московском РУВД. Также задержали журналистов «Белсата» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.


Фото: Евгений Шибинский, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

— Сотрудник ГАИ остановил машину на Немиге, потребовал выйти, — рассказала «Радыё Свабода» Ольга Цыганкова. — С учетом всех событий, когда людей вытаскивают из машины, избивают и задерживают, я отказалась. Сказала, что покажу документы из машины. Сотрудник ГАИ отреагировал очень резко, начал опускать стекло, бить по машине, приставил пистолет к голове и потребовал выйти. Из-за этого я поехала вперед. Нас окружили несколько машин ГАИ, Виталия выбросили из машины, били, положили на асфальт. Сейчас мы в Московском РУВД.

По информации БАЖ, Любовь Луневу и Дмитрия Солтана остановили сотрудники ГАИ, увидев, что они ведут съемку. Любовь отправили в ГАИ проверять автомобиль, Дмитрия увезли в РУВД.

До этого в пресс-службе МВД рассказали, что вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, на несанкционированных массовых мероприятиях взяты на личный контроль министра внутренних дел: «Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка, — такую установку своим подчиненным дал министр Юрий Караев».

Напомним, вчера был жестко задержан корреспондент TUT.BY Станислав Коршунов: при задержании он был в жилете TUT.BY, его били, техника изъята. Сегодня его отпустили, по словам представителей милиции Бреста, нашего корреспондента перепутали с другим человеком — подозреваемым по уголовному делу об организации массовых беспорядков. Пропавший 10 августа редактор издания «Наша Ніва» Егор Мартинович освобожден сегодня после обеда, он находился в Жодино.

Вот здесь можно прочитать о задержанных и избитых за последние дни журналистах.

 
Теги: Брест
 
 
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Политический аналитик белорусской службы «Радыё Свабода» Виталий Цыганков и его жена Ольга Цыганкова были задержаны. Оба находятся в Московском РУВД. Также...
 
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