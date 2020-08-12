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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уборочная-2020: работа семейных экипажей В Беларуси постепенно приближаются к завершению хлебного сезона. Аграрии уже намолотили более 6 млн тонн зерна. Убрано уже свыше 70 % площадей. Хорошим показателям...

В Беларуси постепенно приближаются к завершению хлебного сезона. Аграрии уже намолотили более 6 млн тонн зерна. Убрано уже свыше 70 % площадей. Хорошим показателям способствует погода и, конечно, слаженная работа на полях. Нередко в одной команде представители нескольких поколений одной семьи. О тех, кто каждый день вносит весомый вклад в общее дело, расскажем прямо сейчас.Вячеслав Шалупкин вот-вот завершит свою дебютную уборочную. И сразу - в числе рекордсменов. Семейный экипаж стал лучшим в хозяйстве. Слаженная команда первой намолотила тысячу тонн зерна.В Минской области завершают жатвуНа севере Минской области, в Крупском районе, скоро подведут итоги жатвы. В хозяйстве Клепчаны осталось обработать менее 20 % площадей - это самая оперативная работа во всем районе. Сейчас техника в полях с тритикале.А это - следующая точка аграрного маршрута. Тонны пшеницы и других злаков попадают на зерносушильные комплексы. В течение дня тут вырастают целые горы зерна.Урожай в этом году может оставить 10,5 млн тонн зернаМассовая уборка зерновых ускоряется по всей стране. На это мобилизованы все силы. На счету каждый день. Сроки, качество, технологии - то, что должно соблюдаться неукоснительно, чтобы без потерь собрать весь урожай.Активная работа сейчас и в Могилевской области. Здесь убирает хлеб сразу тысяча комбайнов. За штурвалом одного из них - в этом году уже на своей 10-й жатве Андрей Делешков. Впервые в дуэте с супругой. Дети уже подросли, поэтому Юлия решила посвятить себя не только домашнему, но и сельскому хозяйству.Буквально неделю назад семейному экипажу вручили новый комбайн. Тут все под контролем компьютера.Такой подарок день за днем помогает улучшать показатели хозяйства. Тем временем вес белорусского каравая растет - он уже свыше 6 млн тонн. Среди лидеров уборочной - Минская, Брестская и Гродненская области. Там аграрии будут готовы отметить дожинки уже через несколько дней.