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Уборочная-2020: работа семейных экипажей

12.08.2020 22:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси постепенно приближаются к завершению хлебного сезона. Аграрии уже намолотили более 6 млн тонн зерна. Убрано уже свыше 70 % площадей. Хорошим показателям способствует погода и, конечно, слаженная работа на полях. Нередко в одной команде представители нескольких поколений одной семьи. О тех, кто каждый день вносит весомый вклад в общее дело, расскажем прямо сейчас.

Вячеслав Шалупкин вот-вот завершит свою дебютную уборочную. И сразу - в числе рекордсменов. Семейный экипаж стал лучшим в хозяйстве. Слаженная команда первой намолотила тысячу тонн зерна. 

Вячеслав Шалупкин, помощник механизатора: "Работал строителем, и на тракторе. И вот тесть позвал помощником механизатора, работаю первый сезон. Хорошо, солнышко, пыльно немножко, но ничего".

В Минской области завершают жатву

На севере Минской области, в Крупском районе, скоро подведут итоги жатвы. В хозяйстве Клепчаны осталось обработать менее 20 % площадей - это самая оперативная работа во всем районе. Сейчас техника  в полях с тритикале. 

Илья Змачинский, директор сельхозпредприятия: "В этом году урожайность по сравнению с прошлым годом выше на 6 %. Помогла погода и слаженная работа всех звеньев".

А это - следующая точка аграрного маршрута. Тонны пшеницы и других злаков попадают на зерносушильные комплексы. В течение дня тут вырастают целые горы зерна.

Урожай в этом году может оставить 10,5 млн тонн зерна

Массовая уборка зерновых ускоряется по всей стране. На это мобилизованы все силы. На счету каждый день. Сроки, качество, технологии - то, что должно соблюдаться неукоснительно, чтобы без потерь собрать весь урожай.

Активная работа сейчас и в Могилевской области. Здесь убирает хлеб сразу тысяча комбайнов. За штурвалом одного из них - в этом году уже на своей 10-й жатве  Андрей Делешков. Впервые в дуэте с супругой. Дети уже подросли, поэтому Юлия решила посвятить себя не только домашнему, но и сельскому хозяйству. 

Юлия Делешкова, помощник комбайнера филиала СК "Дуброва" РУП "Могилевлифтмаш": "Мы многодетная семья. У нас трое деток - три дочери великолепных. На данный момент они с бабушками, а мы - в поле. Мне поле нравится".

Буквально неделю назад семейному экипажу вручили новый комбайн. Тут все под контролем компьютера. 

Андрей Делешков, старший комбайнер филиала СК "Дуброва" РУП "Могилевлифтмаш": "Джойстик удобнее, выгрузка - шнек выкидывать. Все сделано. Там было на этой панели. А сейчас проще - едешь, стал и выгрузился. Бункер побольше сделали - это хорошо. На старом был 8, здесь 9,5  сделали. В старом надо было заходить смотреть температуру двигателя, допустим, а здесь все в одном меню".

Такой подарок день за днем помогает улучшать показатели хозяйства. Тем временем вес белорусского каравая растет - он уже свыше 6 млн тонн. Среди лидеров уборочной - Минская, Брестская и Гродненская области. Там аграрии будут готовы отметить  дожинки уже через несколько дней. 

 
 
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В Беларуси постепенно приближаются к завершению хлебного сезона. Аграрии уже намолотили более 6 млн тонн зерна. Убрано уже свыше 70 % площадей. Хорошим показателям...
 
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