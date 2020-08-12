Караник: Грустно видеть, как срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию медиков

Источник материала: Tut.by

Обидно понимать, что наших коллег используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел. Об этом заявил глава Минздрава Владимир Караник, комментируя акцию медиков у Медуниверситета в Минске.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Удивительно осознавать, что люди, выступающие против насилия, отказываются разговаривать и решать проблемы. Ведь умение разговаривать и слышать — главный метод профилактики насилия. Удивительно видеть, как организаторы выставляют наших сотрудников для лучшего кадра, представляя это как стихийную акцию — «станьте ровно, подвиньтесь в сторону, поднимите плакат, не разговаривайте», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

— Противно узнавать, что многие коллеги, призывая выйти на мероприятие в Минске, сами находятся в других городах или просто не приходят на акцию, — сказал он.

По его мнению, значительная часть участников действительно пришли с добрыми намерениями: «Но наличие хотя бы нескольких провокаторов среди вас — увы, способно спровоцировать силовой ответ представителей органов правопорядка. У организаторов (в этот раз) цветная и кровожадная картинка не получилась. И, к счастью для нас, никто из наших коллег не пострадал».

Он обратился к работникам системы здравоохранения

— Нам дорог и нужен каждый из вас! Мы — за цивилизованный путь решения споров!

Если у вас есть вопросы или нерешенные проблемы, которые требуют обсуждения, мы готовы встречаться — как с каждым из вас отдельно, так и с коллективами.

Коллеги, не дайте себя втянуть в игру, правил которой вы не понимаете, а что еще хуже — в игру без правил. В противном случаем проиграем все мы! — заявил Караник.

Владимир Караник был в медуниверситете, у которого проходила акция солидарности медиков, они выступали против насилия со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам, а также выражали солидарность с детским реаниматологом Андреем Витушко. Он вместе с супругой были задержаны вечером 10 августа у Центрального РУВД. Они искали своего несовершеннолетнего сына, которого незадолго до этого на глазах у матери увезли, предположительно, сотрудники ОМОНа.