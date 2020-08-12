|
Караник: Грустно видеть, как срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию медиков
12.08.2020 21:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обидно понимать, что наших коллег используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел. Об этом
— Удивительно осознавать, что люди, выступающие против насилия, отказываются разговаривать и решать проблемы. Ведь умение разговаривать и слышать — главный метод профилактики насилия. Удивительно видеть, как организаторы выставляют наших сотрудников для лучшего кадра, представляя это как стихийную акцию — «станьте ровно, подвиньтесь в сторону, поднимите плакат, не разговаривайте», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.
— Противно узнавать, что многие коллеги, призывая выйти на мероприятие в Минске, сами находятся в других городах или просто не приходят на акцию, — сказал он.
По его мнению, значительная часть участников действительно пришли с добрыми намерениями: «Но наличие хотя бы нескольких провокаторов среди вас — увы, способно спровоцировать силовой ответ представителей органов правопорядка. У организаторов (в этот раз) цветная и кровожадная картинка не получилась. И, к счастью для нас, никто из наших коллег не пострадал».
Он обратился к работникам системы здравоохранения
— Нам дорог и нужен каждый из вас! Мы — за цивилизованный путь решения споров!
Владимир Караник
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Караник: Грустно видеть, как срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию медиков
Обидно понимать, что наших коллег используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел. Об этом заявил глава...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)