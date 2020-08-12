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Капитальный ремонт дорог местного значения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Питьевая вода и новая дорога - результаты обращений к местным властям Решать проблемные вопросы, чтобы улучшить качество жизни белорусов. Приемы граждан, которые регулярно проводят руководители разных уровней, позволяют определить,...

Решать проблемные вопросы, чтобы улучшить качество жизни белорусов. Приемы граждан, которые регулярно проводят руководители разных уровней, позволяют определить, что мешает комфорту жителей регионов и больших городов. Следующий шаг - их решение.Жители деревень Двуречье и Храповищено Бешенковичского района неоднократно обращались к местным властям с просьбой решить вопрос обеспечения питьевой водой. Ответом стало строительство станции обезжелезивания. А на территории Красносельского сельсовета по просьбе местных жителей построили новую дорогу. Как убедились наши корреспонденты, не хуже автострады. Тему продолжитРовный асфальт, широкая проезжая часть и даже велозона. Новую дорогу жители деревни Подрось сравнивают с международной автострадой. А еще год назад здесь были сплошные ямы и выбоины. С просьбой о ее благоустройстве жители обращались в район. Ведь дорога хоть и местного значения, но с большим транспортным потоком - соединяет центр с городским поселком Красносельский.После очередного обращения средства на ремонт нашли. Часть взяли из дорожного фонда, часть - банковские кредиты. Реконструкцию разбили на несколько этапов.