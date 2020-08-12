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Питьевая вода и новая дорога - результаты обращений к местным властям

12.08.2020 22:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Решать проблемные вопросы, чтобы улучшить качество жизни белорусов. Приемы граждан, которые регулярно проводят руководители разных уровней, позволяют определить, что мешает комфорту жителей регионов и больших городов. Следующий шаг - их решение. 

Жители деревень Двуречье и Храповищено Бешенковичского района неоднократно обращались к местным властям с просьбой решить вопрос обеспечения питьевой водой. Ответом стало строительство станции обезжелезивания. А на территории Красносельского сельсовета по просьбе местных жителей построили новую дорогу. Как убедились наши корреспонденты, не хуже автострады. Тему продолжит Ольга Масловская.

Капитальный ремонт дорог местного значения

Ровный асфальт, широкая проезжая часть и даже велозона. Новую дорогу жители деревни Подрось сравнивают с международной автострадой. А еще год назад здесь были сплошные ямы и выбоины. С просьбой о ее благоустройстве жители обращались в район. Ведь дорога хоть и местного значения, но с большим транспортным потоком - соединяет центр с городским поселком Красносельский.

Людмила Демещик, председатель Красносельского сельского исполкома: "Эта дорога была очень проблемная. Люди неоднократно приходили и с поселка Красносельского, с ближайших деревень (это Мачуличи, Подрось, Цеалин). Мы, конечно, все эти просьбы собирали, аккумулировали и отправляли оперативно в районный исполнительный комитет".

После очередного обращения средства на ремонт нашли. Часть взяли из дорожного фонда, часть - банковские кредиты. Реконструкцию разбили на несколько этапов.

Сергей Песняк, начальник ДРСУ № 188 г. Волковыска: "Было принято решение участками эту дорогу полностью отремонтировать. На сегодня мы сделали последний участок протяженностью 5,5 километра. На данном этапе уже асфальтобетонная смесь уложена, укатана. Занимаемся благоустройством остановочных пунктов, укреплением обочин. Останется еще установить знаки. В принципе мы планируем в августе месяце уже ввести данный участок в эксплуатацию".

 
 
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Решать проблемные вопросы, чтобы улучшить качество жизни белорусов. Приемы граждан, которые регулярно проводят руководители разных уровней, позволяют определить,...
 
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