ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В новом учебном году звонок прозвенит более чем для миллиона детей

12.08.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Школы продолжают готовиться к первому звонку. В новом учебном году он прозвенит более чем для миллиона детей. 114 тысяч из них - первоклассники. В школы придут работать и более 4 700 молодых специалистов. Марина Романовская продолжит тему.

Подготовка к новому учебному году

Максим Буров готовится пойти в первый класс. С гордостью рассказывает, что любит читать и рисовать - и уже мечтает быстрее познакомиться с одноклассниками. Сегодня семья пришла подавать документы, а заодно - оценить интерьер новой школы,  которую построили в одном из самых густонаселенных микрорайонов Витебска. Здесь будут учиться около 2 000 детей. 

Светлана Бурова, жительница г. Витебска: "Наблюдаем за строительством школы, сдачей школы. Надеюсь, что будет и педсостав хороший. И директор молодой и энергичный".

Современная школа в молодом микрорайоне 

Новоселье в микрорайоне Билево празднуют с завидной регулярностью - жилье строят, в том числе, для многодетных семей. О современной школе - в шаговой доступности - мечтали и дети, и родители. В новом учебном году здесь откроются 11 первых классов! В распоряжении учеников - два бассейна, тренажерные залы, просторные кабинеты, столовая, спортивные и игровые площадки. 

Марина Курякова, замдиректора СШ № 47 г. Витебска им. Е. Ф. Ивановского:  "Спортивные площадки оснащены оборудованием, соответствующим всем требованиям. Поэтому очень много запросов от жителей микрорайона на спортивные кружки и секции, которые мы тоже будем открывать".

Учреждения образования должны быть готовы к 25 августа

Сейчас в школах завершается ремонт, кабинеты оснащают новым оборудованием, приводят в порядок территорию. Лоск нужно навести до 25 августа. 

В Витебской области двери для учеников откроют 343 школы. За парты сядут 12,5 тысяч первоклассников. Особенным новый учебный год станет и для молодых специалистов, которые придут работать в городские и сельские школы. 

Сельские школы готовятся принять учеников


Штат педагогов пополнится и в Должанской средней школе Витебского района. За парты сядут 105 детей из Должи и соседних деревень. К слову, в централизованном подвозе школьников в северном регионе страны задействуют более 280 автобусов. За последние годы парк заметно обновился. 

Татьяна Ерофеева, замдиректора Должанской средней школы: "1 июня закипела работа по благоустройству, по подготовке учреждения образования к новому учебному году. Мы провели косметический ремонт практически всех учебных помещений, тренажерного зала, спортивного зала, обновили интерьер, обновили стенды".

Обновки для школьников


Готовятся к учебному году и школьники. Нужно обновить наряды, купить портфель и канцелярские принадлежности. В преддверии 1 сентября торговые центры  предлагают выгодно и со вкусом собрать ребенка в школу. 

Ксения Блоцкая, товаровед торгового центра: "На девочек - сарафан, блузка либо другие варианты. На мальчика – комплект-троечка или пиджак и брюки. Мы проводим единые дни скидок. И в этом месяце не исключение. Мы порадуем своих покупателей скидками".

Туфли на любой вкус и кошелек, костюмы для школьников в деловом стиле, блузы, рубашки - в этом столичном универмаге под школьный шопинг отвели внушительную площадь. Купить все необходимое можно и на школьных базарах, которые развернуться  по всей стране. 
 

Школьный звонок прозвенит для 1 млн 55 тыс. детей


В Беларуси стартуют благотворительные акции - волонтеры организуют сбор необходимых для учебы принадлежностей для многодетных, а также малообеспеченных и неполных семей. Всего же в классы в новом учебном году придут более миллиона школьников.

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школы продолжают готовиться к первому звонку. В новом учебном году он прозвенит более чем для миллиона детей. 114 тысяч из них - первоклассники. В школы придут...
 
Новости дня
Новости общества
 
Уборочная-2020: работа семейных экипажей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика