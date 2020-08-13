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Погода в Бресте на 13 августа
13.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 13 августа, в Бресте малооблачно.
Утром в Бресте температура воздуха +15 °C. Ветер В — 1−3 м/с. Влажность составит 80%, давление — 764 мм рт. ст.
Днем температура воздуха +22 °C. Ветер СЗ — 2−4 м/с. Влажность составит 50%, давление — 764 мм рт. ст.
Вечером температура воздуха +18 °C. Ветер С — 2−4 м/с. Влажность составит 70%, давление — 763 мм рт. ст.
Хорошего дня, друзья!
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Сегодня, 13 августа, в Бресте малооблачно
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