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Погода в Бресте на 13 августа

13.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 13 августа, в Бресте малооблачно.

Утром в Бресте температура воздуха +15 °C. Ветер В — 1−3 м/с. Влажность составит 80%, давление — 764 мм рт. ст.

Днем температура воздуха +22 °C. Ветер СЗ — 2−4 м/с. Влажность составит 50%, давление — 764 мм рт. ст.

Вечером температура воздуха +18 °C. Ветер С — 2−4 м/с. Влажность составит 70%, давление — 763 мм рт. ст.

Хорошего дня, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 13 августа, в Бресте малооблачно
 
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