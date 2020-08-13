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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минсвязи рекомендовало операторам снизить абонплату из-за проблем с интернетом Минсвязи рекомендовало операторам снизить абонентскую плату из-за проблем с интернетом с 9 по 11 августа. Один из белорусских операторов накануне уже заявил о...

Минсвязи рекомендовало операторам снизить абонентскую плату из-за проблем с интернетом с 9 по 11 августа. Один из белорусских операторов накануне уже заявил о возможности компенсации. Корректировка предусмотрена для абонентов мобильной связи, пользователей домашнего интернета и телевидения за трое суток. В размере от 30 до 100 % ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса - в зависимости от тарифного плана.