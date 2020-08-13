|
Минсвязи рекомендовало операторам снизить абонплату из-за проблем с интернетом
13.08.2020 10:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинсвязи рекомендовало операторам снизить абонентскую плату из-за проблем с интернетом с 9 по 11 августа. Один из белорусских операторов накануне уже заявил о возможности компенсации. Корректировка предусмотрена для абонентов мобильной связи, пользователей домашнего интернета и телевидения за трое суток. В размере от 30 до 100 % ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса - в зависимости от тарифного плана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минсвязи рекомендовало операторам снизить абонентскую плату из-за проблем с интернетом с 9 по 11 августа. Один из белорусских операторов накануне уже заявил о...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)