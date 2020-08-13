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Тысячи девушек с цветами, солидарность медиков и «грустный» министр. Четвертый день протестов - в фото
13.08.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске и многих других городах 12 августа прошли очередные акции протеста. Но если предыдущие три дня они проходили под знаком жесткости и жестокости, то в среду на смену им пришло сострадание — по всей стране на акции солидарности против насилия вышли девушки. А вечером в Минске к акции солидарности
После событий предыдущих дней, когда во многих городах прошли
Но сначала с утра
Дальше — больше: до позднего вечера в разных городах на акции солидарности выходили женщины — мамы, бабушки, дочки, жены, сестры.
Вечером к акцию солидарности присоединились и медики. Они выступали против насилия со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам и поддержали своего коллегу Андрея Витушко. Он вместе с супругой был задержан вечером 10 августа у Центрального РУВД. Они искали несовершеннолетнего сына, которого незадолго до этого на глазах у матери увезли, предположительно, сотрудники ОМОНа.
Приезжал к месту акции медиков и министр здравоохранения Владимир Караник. Позже телеграм-канала Минздрава
В среду также не обошлось без задержаний, жестких хапунов, стрельбы, что мы все могли видеть на видео очевидцев и журналистов, но всего этого было явно меньше, чем в предыдущие дни. Да и акции солидарности немного трансформировались за эти дни. Взять, к примеру, Минск. В среду люди, по всей видимости, не стремились в центр, а собирались в своих районах, небольшими группами — в Лошице, Малиновке, Грушевке, Серебрянке, на Автозаводе и многих других районах.
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Тысячи девушек с цветами, солидарность медиков и «грустный» министр. Четвертый день протестов - в фото
В Минске и многих других городах 12 августа прошли акции протеста. Но если предыдущие три дня они проходили под знаком жесткости и жестокости, то в среду на смену им...
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