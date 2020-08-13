Тысячи девушек с цветами, солидарность медиков и «грустный» министр. Четвертый день протестов - в фото

Источник материала: Tut.by

В Минске и многих других городах 12 августа прошли очередные акции протеста. Но если предыдущие три дня они проходили под знаком жесткости и жестокости, то в среду на смену им пришло сострадание — по всей стране на акции солидарности против насилия вышли девушки. А вечером в Минске к акции солидарности присоединились еще и больше двух сотен медиков, которые вышли к мединституту с плакатами «Хватит крови», «Не смей бить», «Медики против террора власти». Среди них тоже было много женщин. TUT.BY собрал фотографии, которые хорошо демонстрируют, что происходило в Беларуси 12 августа.





После событий предыдущих дней, когда во многих городах прошли жесткие задержания участников акций солидарности, митингующих разгоняли с помощью светошумовых гранат, силовики массово задерживали людей и препятствовали работе журналистов, казалось бы, рассчитывать на позитивное начало среды, пожалуй, не особо приходилось.

Но сначала с утра заработал интернет (пусть и не в полном объеме), а спустя несколько часов несколько сотен девушек выстроились с цветами в длинной цепи у минской Комаровки. На жесткость и жестокость, которые были накануне, они ответили акцией солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия.





Дальше — больше: до позднего вечера в разных городах на акции солидарности выходили женщины — мамы, бабушки, дочки, жены, сестры.

Вечером к акцию солидарности присоединились и медики. Они выступали против насилия со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам и поддержали своего коллегу Андрея Витушко. Он вместе с супругой был задержан вечером 10 августа у Центрального РУВД. Они искали несовершеннолетнего сына, которого незадолго до этого на глазах у матери увезли, предположительно, сотрудники ОМОНа.





Приезжал к месту акции медиков и министр здравоохранения Владимир Караник. Позже телеграм-канала Минздрава распространил его заявления, что «грустно видеть, как срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию медиков». Но министр не уточнил, кем якобы срежиссирована акция солидарности.





В среду также не обошлось без задержаний, жестких хапунов, стрельбы, что мы все могли видеть на видео очевидцев и журналистов, но всего этого было явно меньше, чем в предыдущие дни. Да и акции солидарности немного трансформировались за эти дни. Взять, к примеру, Минск. В среду люди, по всей видимости, не стремились в центр, а собирались в своих районах, небольшими группами — в Лошице, Малиновке, Грушевке, Серебрянке, на Автозаводе и многих других районах.















































































