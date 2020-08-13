Забастовка на рынке, женская акция и задержания вечером. Что происходило в Гродно 12 августа

Источник материала: Tut.by

Среда, 12 августа, в Гродно началась с забастовки предпринимателей на рынке «Южном», продолжилась женской акцией около автовокзала и закончилась стихийными выходами людей в разных районах города. Поздно вечером не обошлось без задержаний. TUT.BY весь день следил за событиями в областном центре и рассказывает, что происходило.





Рынок «Южный», первая половина дня

Утром стало известно, что предприниматели, торгующие на гродненском рынке «Южный» пришли на работу, но решили закрыться. К 11.30 здесь уже были закрыты практически все точки «вещевиков», работали павильоны с запчастями и автосервис, а также несколько стационарных магазинов и кафе.

— Да, это забастовка против того, что сейчас происходит в стране. Интернет появился, все увидели, как избивают и задерживают людей, многие из ИП считают выборы несправедливыми. И вот решили закрыться. Мы здесь стоим, потому что товар принимаем, но не работаем. Сейчас все внутрь бокса занесем и все, — говорит одна из предпринимательниц. Ее слова подтверждают еще несколько продавцов в открытых павильонах.









По пустому рынку бродят удивленные покупатели.

В рядах с автозапчастями тоже много закрытых торговых точек. Один из продавцов говорит:

— А что делать, если детей бьют?





В администрации рынка рассказывают, что для «Южного» — среда и четверг — «мертвый» сезон и ипешники все равно всегда раньше сворачивались. О том, бастуют ли ИП здесь ничего не знают.

Зато один из охранников кричит нам:

— Вы снимите, снимите, вон семья с детьми приехала и ходят в поисках предпринимателей, а никого нет. Бастуют они, тьфу, — мужчина еще долго возмущается происходящим.





Автовокзал. День

Примерно в 14.00 около автовокзала на проспекте Космонавтов стали собираться девушки с цветами в руках. Сначала их было около 20 человек. Они стояли около остановки, проезжающие машины сигналили, девушки махали руками. К участницам акции начали подтягиваться женщины и уже через час здесь было уже около 200 человек, некоторые девушки стояли посередине проспекта. Похожие акции проходили и в других городах.





Гродненки рассказывали, что вышли на улицу, чтобы таким образом сказать нет насилию.

— Понимаете, нам не нравится, что сейчас происходит в городах Беларуси. Задержания, раненные… Так не должно быть. Мы просто хотим честности с нами и справедливости, а не такую действительность, когда страшно выйти на улицу — вечерами в городе ездит военная техника и бегают силовики, которые могут просто забрать куда-то, — говорит одна из девушек. Некоторые участницы пришли на акцию с маленькими детьми. Молодая мама рассказывает, что ее участие будет символичным — пока ребенок спит, она постоит в цепочке вместе с другими.





В пиковый момент акции около автовокзала собралось около 500 участниц — цепочка растянулась от путепровода до магазина «Доброном». Гродненцы привозили девушкам воду, приезжали с охапками цветов, несколько мужчин просто раздавали цветы всем женщинам, которые стояли или шли рядом. Участницы стояли по обеим сторонам проспекта. В общей сложности, по времени акция растянулась на 4 часа. Все это время, проезжающие мимо машины сигналили стоявшим девушкам. На проспекте кто-то уходил, положив цветы на землю, на его место сразу приходили новые участницы и становились в цепочку.













— Мы узнали об акции в интернете и приехали постоять-поддержать и показать, что нам не все равно, что сейчас происходит на улицах наших городов, — говорят две девушки с белыми хризантемами и становятся в цепочку.

Во время акции была одна небольшая стычка мужчины с сотрудниками ГАИ, но участницы «отбили» его.





Также, как говорили очевидцы, некоторых водителей, которые сигналили, сотрудники ГАИ останавливали чуть дальше места акции и штрафовали.

















Постепенно люди стали расходится и на проспекте Космонавтов остались самые стойкие. Когда женская акция закончилась, на ее месте начали стихийно собираться люди.













Проспект Космонавтов и другие районы города. Вечер

Вечером в Гродно проходили точечные стихийные собрания людей. Гродненцы вышли на проспекте Космонавтов, в районе БЛК и Фортов, также в микрорайоне Девятовка.





















Старый центр был перекрыт постами ГАИ, но протестующие в этот раз на площади даже не ходили, переместив свой протест к автовокзалу. К 19.00 здесь стали собираться люди, которые стояли около проезжей части на проспекте Космонавтов, время от времени хлопали, скандировали: «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам» и «Уходи». Постепенно здесь собралось около 300 человек.













Люди двинулись в сторону Кургана Славы, завернули около торгового центра «Корона» на улицу Белуша и вернулись на проспект Космонавтов, потом вышли на улицу Буденного. Протестующих на тот момент было около 500 человек. В это время рядом появилась военная техника, автозак и микроавтобус с силовиками. Люди вернулись к автовокзалу, где их начали задерживать.

— Было достаточно жестко, сотрудники ОМОНа побили окна в нескольких проезжающих машинах, которые сигналили, бегали за людьми, искали их по дворам, — рассказывали очевидцы, — при нас задержали человек 10, наверное.









Очень быстро от колонны протестующих ничего не осталось. На проспекте Космонавтов осталось несколько групп молодых людей. К одной из них подъехал микроавтобус, из которого вышли военные в бронежилетах и защитных шлемах. Они проверили, скорее всего, на наличие белого браслета руки парней и стали с ними разговаривать.





— Вы где живете? Здесь? Нет? Тогда уходите отсюда. Ребята, не ведитесь на толпу, — говорили военные. Потом они уехали, никого не забрав.

Также гродненцы выходили на улицу в микрорайонах Форты и Девятовка. Там собиралось по 60−100 человек. В районе БЛК на небольшое время люди перекрывали дорогу. По словам очевидцев были выходы людей и в микрорайоне Ольшанка.











