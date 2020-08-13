Протесты в Могилеве продолжаются. Теперь с цветами и салочками с ОМОНом

Источник материала: Tut.by

По всей Беларуси уже четвертый день проходят стихийные акции протестов людей, которые недовольны результатами президентских выборов. 13 августа женщины по всей Беларуси вышли на улицы с цветами в знак протеста против жестокости силовиков. В Могилеве эта акция прошла дважды, причем вылилась в молодежную «тусовку» и салочки с ОМОНом.





Первая акция прошла в 16.00 в нескольких местах — около Дворца культуры области и торгового центра «Атриум». Девушек «гонял» ОМОН, нескольких задержали. Но большинству все же удалось улизнуть.

Те, кто собирался около ДК области, прогулялись по проспекту Пушкинскому до остановки «Октябрьский универмаг», там упросили сотрудника Октябрьского РОВД не задерживать их, развернулись обратно, а когда подъехал ОМОН в шлемах, быстро скрылись в магазинах. Затем по одной-двум девушки осторожно вышли из магазинов и скрылись. На часах было около 17.00.





Всего в акции участвовали более 30 девушек — некоторые присоединялись по дороге. За ними приехали автобус силовиков в шлемах и две милицейских машины.

Около семи вечера акция повторилась — девушки и женщины собрались уже около торгового центра «Арбат». Девушки держали в руках цветы, приветственно ими махали сигналящим водителям и аплодировали. В шеренге стояли и парни.









Один мужчина ходил мимо могилевчанок, говорил, что ничего их стояние не даст, что «будет война». Те спокойно попросили мужчину не провоцировать никого и вообще отойти от них. «Мы мирно стоим, мы — за любовь и доброту и против насилия», — сказала ему одна из девушек.

ОМОНовцы в это время привычно дежурили в центре Могилева, но в 19.30 приехали к «Арбату». Бодро выбежали из микроавтобуса, но могилевчане были начеку: мгновенно скрылись в торговом центре. Один из силовиков запретил корреспонденту TUT.BY снимать происходящее на видео и пригрозил задержанием, но задержали троих мужчин.









Когда силовики вернулись в машину, горожане вернулись на свои места. Еще несколько раз ОМОН пугал своим присутствием могилевчан, один раз выстроился цепочкой — подъехал целый автобус с людьми в шлемах. Горожане быстро покидали площадь, но так же быстро возвращались.

Постепенно цепочка людей увеличилась с пары десятков человек до примерно сотни — люди заняли и противоположную от «Арбата» сторону Пушкинского проспекта. Они аплодировали, вскидывали в приветствии руки со знаком «мир». Водители сигналили, включали песню Цоя «Перемен».





Акция могилевчанок против насилия закончилась около 21.00 — девушки к этому времени продрогли. И в этот момент их акция переросла в молодежную «тусовку»: на перекрестке проспекта Пушкинского и улицы Островского собралось более сотни молодых людей. Они немного постояли, несколько раз начинали петь песни, и в итоге «пошли гулять».

Вслед за ними отправилась процессия из нескольких милицейских машин, двух автобусов и машины скорой помощи. Колонна прошла по Островского до проспекта Шмидта, развернулась, вышла на бульвар Непокоренных и нырнула во дворы в направлении проспекта Пушкинского. Все это время силовики были рядом, толпа скандировала поочередно: «Жыве Беларусь!», «Могилев, выходи!», «Свободу», «Таракан, уходи».





Жители ближайших домов приветствовали их, кто-то выражал недовольство шумом, мужчина громко включил песню «Перемен».

В 21.37 силовики заехали во дворы, и толпа врассыпную бросилась бежать. Кого-то милиция все же задержала, но точное количество их неизвестно. В районе 22.00 милиция патрулировали проспект Пушкинский, улицу Островского.

Позже очевидцы сообщили, что были задержания и около ТЦ «Гиппо».



