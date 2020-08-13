Девушки с цветами, Караник с медиками, что происходит на Окрестина и прогнозы Нацбанка - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Здравствуйте!





Протесты и задержания продолжаются в Беларуси четвертый день. Они по-прежнему носят стихийный характер, но некоторые акции прошли в новом формате. Например, по всей стране днем на улицы начали выходить женщины с цветами — в знак протеста против жестокости силовиков. Вот здесь можно посмотреть на вчерашний день глазами наших фотографов.

О ЗАДЕРЖАННЫХ И ЖЕСТОКОСТИ

В Гомеле скончался 25-летний парень, которого задержали на улице. Его мама говорит, что он не ходил на выборы, не интересовался политикой и в вечер задержания ехал к девушке. СК выясняет обстоятельства.

25-летний парень, которого задержали на улице. Его мама говорит, что он не ходил на выборы, не интересовался политикой и в вечер задержания ехал к девушке. СК выясняет обстоятельства. Вечером 11 августа в Гродно пострадала пятилетняя девочка . Она вместе с родителями ехала в машине, когда в городе проходила акция протеста. Семья попала в поток сигналящих автомобилей, а затем в их машину въехала военная техника. Милиция проводит проверку.

. Она вместе с родителями ехала в машине, когда в городе проходила акция протеста. Семья попала в поток сигналящих автомобилей, а затем в их машину въехала военная техника. Милиция проверку. Возле медуниверситета в Минске прошла акция солидарности медиков, к ним приехал министр здравоохранения Владимир Караник — он хотел поговорить с медиками в здании, но собравшиеся предложили сделать это на проспекте. Позже министр назвал акцию срежессированной, известно, что некоторых ее участников задержали .





Читатели принесли в редакцию видео , на котором видно, к ак сотрудники милиции ставят задержанных на колени и некоторых бьют дубинками . По их информации, на кадрах территория Октябрьского РУВД Минска. А вот кадры оперативной съемки с задержанными на акции, которые показали по ТВ.

, на котором видно, к . По их информации, на кадрах территория Октябрьского РУВД Минска. А вот оперативной съемки с задержанными на акции, которые показали по ТВ. Возле ИВС на Окрестина собираются многочисленные родственники тех, кого не могут дождаться дома. У входа за ними наблюдает ОМОН, с крыши в бинокли следят за обстановкой силовики в черном. Люди, которых выпускают, рассказывают об условиях задержания. И это страшно .





МНЕНИЕ ВЛАСТИ О БЕСПОРЯДКАХ И РИСКАХ РУБЛЯ

Вчера в МВД сообщили о задержании координатора массовых беспорядков, а вот что рассказала жена минчанина, которого задержали силовики.

о задержании координатора массовых беспорядков, а вот что жена минчанина, которого задержали силовики. Высказался о протестах президент Лукашенко: « Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные . Нет работы, значит, „гуляй дядя по улицам и проспектам“. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает».

о протестах президент Лукашенко: « . Нет работы, значит, „гуляй дядя по улицам и проспектам“. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает». Нацбанк рассказал о девальвационных ожиданиях белорусов и дал прогноз на будущее. Спойлер: все должно быть хорошо.

и дал прогноз на будущее. Спойлер: все должно быть хорошо. Не все независимые наблюдатели и граждане, которые хотели ознакомиться с протоколом об итогах голосования на своем участке, смогли это сделать. И сделать у них это уже не получится ЦИК объяснил, почему .

О ЖУРНАЛИСТАХ И РЕАКЦИИ НА ПРОТЕСТЫ

Хорошие новости: корреспондента портала TUT.BY в Бресте Станислава Коршунова, задержанного накануне, отпустили . Его били и изъяли технику. Оказывается, его перепутали с подозреваемым по уголовному делу. Освободили и редактора издания «Наша Ніва» Егора Мартиновича, он был в Жодино. «Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать!», — сказал сегодня глава МВД Юрий Караев. Вот здесь можно прочитать о задержанных и избитых за последнее время журналистах.

. Его били и изъяли технику. Оказывается, его перепутали с подозреваемым по уголовному делу. Освободили и редактора издания «Наша Ніва» Егора Мартиновича, он был в Жодино. «Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать!», — сегодня глава МВД Юрий Караев. Вот можно прочитать о задержанных и избитых за последнее время журналистах. Белорусские журналисты продолжают увольняться из госСМИ . Об уходе, например, заявил шоумен Евгений Перлин, а ведущий программы «Арсенал» на «Беларусь 1» ушел с канала и записал видеообращение к военным .

. Об уходе, например, шоумен Евгений Перлин, а ведущий программы «Арсенал» на «Беларусь 1» ушел с канала и записал . Три дня в Беларуси почти не было интернета. Международная неправительственная организация NetBlocks, которая занимается защитой прав в цифровой сфере и отслеживанием блокировок Сети, подсчитала, сколько стоит один день без интернета для нашей страны . Вчера интернет вернулся, а вместе с ним и неработавшие несколько дней такси и каршеринг . Кстати, операторы обещают компенсировать белорусам возникшие неудобства.

. Вчера интернет вернулся, а вместе с ним и неработавшие несколько дней . Кстати, операторы компенсировать белорусам возникшие неудобства. Немного международной реакции на события в Беларуси : вот заявления представителей ряда западных демократий, а вот мнения известных журналистов, актеров, исполнителей. Известно, что ситуацию в Беларуси обсуждали Путин и Макрон. И, наконец, заявление знаменитого российского дирижера и скрипача Владимира Спивакова — он отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко.

: заявления представителей ряда западных демократий, а мнения известных журналистов, актеров, исполнителей. Известно, что ситуацию в Беларуси Путин и Макрон. И, наконец, знаменитого российского дирижера и скрипача Владимира Спивакова — он отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко. С заявлением о ситуации в стране вчера выступил митрополит Павел. О протестах высказываются и известные белорусы, например, Дарья Домрачева , актеры Купаловского театра .

Все новости среды, 12 августа

Кстати, белорусские психологи составили памятку для задержанных и их близких. Почитайте, но мы очень надеемся, что эта информация вам не пригодиться в реальной жизни. Берегите себя и родных!

Ваша редакция