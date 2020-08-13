Девушки с цветами, Караник с медиками, что происходит на Окрестина и прогнозы Нацбанка - все за вчера

В Гомелескончался 25-летний парень, которого задержали на улице. Его мама говорит, что он не ходил на выборы, не интересовался политикой и в вечер задержания ехал к девушке. СК выясняет обстоятельства.
Вечером 11 августа в Гродно пострадала пятилетняя девочка. Она вместе с родителями ехала в машине, когда в городе проходила акция протеста. Семья попала в поток сигналящих автомобилей, а затем в их машину въехала военная техника. Милиция проводит проверку.
Возле медуниверситета в Минске прошлаакция солидарности медиков, к ним приехал министр здравоохранения Владимир Караник — он хотел поговорить с медиками в здании, но собравшиеся предложили сделать это на проспекте. Позже министр назвал акцию срежессированной, известно, что некоторых ее участников задержали.
Читатели принесли в редакцию видео, на котором видно, как сотрудники милиции ставят задержанных на колени и некоторых бьют дубинками. По их информации, на кадрах территория Октябрьского РУВД Минска. А вот кадры оперативной съемки с задержанными на акции, которые показали по ТВ.
Возле ИВС на Окрестина собираются многочисленные родственники тех, кого не могут дождаться дома. У входа за ними наблюдает ОМОН, с крыши в бинокли следят за обстановкой силовики в черном. Люди, которых выпускают, рассказывают об условиях задержания. И это страшно.
МНЕНИЕ ВЛАСТИ О БЕСПОРЯДКАХ И РИСКАХ РУБЛЯ
Вчера в МВД сообщили о задержании координатора массовых беспорядков, а вот что рассказала жена минчанина, которого задержали силовики.
Высказался о протестах президент Лукашенко: «Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, „гуляй дядя по улицам и проспектам“. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает».
Нацбанк рассказал о девальвационных ожиданиях белорусов и дал прогноз на будущее. Спойлер: все должно быть хорошо.
Не все независимые наблюдатели и граждане, которые хотели ознакомиться с протоколом об итогах голосования на своем участке, смогли это сделать. И сделать у них это уже не получится ЦИК объяснил, почему.
О ЖУРНАЛИСТАХ И РЕАКЦИИ НА ПРОТЕСТЫ
Хорошие новости: корреспондента портала TUT.BY в Бресте Станислава Коршунова, задержанного накануне, отпустили. Его били и изъяли технику. Оказывается, его перепутали с подозреваемым по уголовному делу. Освободили и редактора издания «Наша Ніва» Егора Мартиновича, он был в Жодино. «Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать!», — сказал сегодня глава МВД Юрий Караев. Вот здесь можно прочитать о задержанных и избитых за последнее время журналистах.
Белорусские журналисты продолжают увольняться из госСМИ. Об уходе, например, заявил шоумен Евгений Перлин, а ведущий программы «Арсенал» на «Беларусь 1» ушел с канала и записал видеообращение к военным.
Три дня в Беларуси почти не было интернета. Международная неправительственная организация NetBlocks, которая занимается защитой прав в цифровой сфере и отслеживанием блокировок Сети, подсчитала,сколько стоит один день без интернета для нашей страны. Вчера интернет вернулся, а вместе с ним и неработавшие несколько дней такси и каршеринг. Кстати, операторы обещают компенсировать белорусам возникшие неудобства.
Немного международной реакции на события в Беларуси: вот заявления представителей ряда западных демократий, а вот мнения известных журналистов, актеров, исполнителей. Известно, что ситуацию в Беларуси обсуждали Путин и Макрон. И, наконец, заявление знаменитого российского дирижера и скрипача Владимира Спивакова — он отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко.