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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Массовая уборка зерновых ускоряется по всей стране. Мобилизованы все силы Вес белорусского каравая превысил уже 6 миллионов тон. Среди лидеров уборочной - Минская, Брестская и Гродненская области. Там аграрии будут готовы отметить...

Вес белорусского каравая превысил уже 6 миллионов тон. Среди лидеров уборочной -. Там аграрии будут готовы отметить "Дожинки" уже через несколько дней. На севере Минской области, в Крупском районе, также скоро подведут итоги жатвы. В хозяйстве Клепчаны осталось обработать менее 20 процентов площадей – это самая оперативная работа во всем районе.