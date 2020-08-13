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Массовая уборка зерновых ускоряется по всей стране. Мобилизованы все силы
13.08.2020 09:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВес белорусского каравая превысил уже 6 миллионов тон. Среди лидеров уборочной -
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Вес белорусского каравая превысил уже 6 миллионов тон. Среди лидеров уборочной - Минская, Брестская и Гродненская области. Там аграрии будут готовы отметить...
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