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Министры продолжают личные приемы граждан в регионах страны

13.08.2020 09:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Лидском райисполкоме встречу проведет министр финансов Юрий Селиверстов, 21 августа в Поставском райисполкоме - министр экономики Александр Червяков.
 
 
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Сегодня в Лидском райисполкоме встречу проведет министр финансов Юрий Селиверстов, 21 августа в Поставском райисполкоме - министр экономики Александр Червяков.
 
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