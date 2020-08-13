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Министры продолжают личные приемы граждан в регионах страны
13.08.2020 09:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в Лидском райисполкоме встречу проведет министр финансов Юрий Селиверстов, 21 августа в Поставском райисполкоме - министр экономики Александр Червяков.
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Сегодня в Лидском райисполкоме встречу проведет министр финансов Юрий Селиверстов, 21 августа в Поставском райисполкоме - министр экономики Александр Червяков.
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