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В Минске уже с раннего утра - цепи солидарности

13.08.2020 08:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске с раннего утра девушки выстраиваются в цепи солидарности. Об этом нам сообщают читатели из разных районов города.


Фото читателя TUT.BY

Девушки с цветами стоят у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, и в центре — на проспекте Независимости — у кинотеатра «Октябрь». В руках у многих цветы. Проезжающие машины им сигналят.

В сторону центра по проспекту Дзержинского идет небольшая колонна.

Первая такая акция прошла в Минске накануне — у Комаровского рынка в Минске несколько сотен девушек с цветами выстроились в длинную цепь. Инициативу подхватили не только в других районах столицы, но и по всей Беларуси.

 
Женщины по всей Беларуси вышли на улицы с цветами в знак протеста против жестокости силовиков

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске с раннего утра девушки выстраиваются в цепи солидарности. Об этом нам сообщают читатели из разных районов города.
 
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