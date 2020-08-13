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В Минске уже с раннего утра - цепи солидарности
13.08.2020 08:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске с раннего утра девушки выстраиваются в цепи солидарности. Об этом нам сообщают читатели из разных районов города.
Девушки с цветами стоят у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, и в центре — на проспекте Независимости — у кинотеатра «Октябрь». В руках у многих цветы. Проезжающие машины им сигналят.
В сторону центра по проспекту Дзержинского идет небольшая колонна.
Первая такая акция
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В Минске с раннего утра девушки выстраиваются в цепи солидарности. Об этом нам сообщают читатели из разных районов города.
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