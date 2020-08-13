В Минске уже с раннего утра - цепи солидарности

Источник материала: Tut.by

В Минске с раннего утра девушки выстраиваются в цепи солидарности. Об этом нам сообщают читатели из разных районов города.



Фото читателя TUT.BY

Девушки с цветами стоят у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, и в центре — на проспекте Независимости — у кинотеатра «Октябрь». В руках у многих цветы. Проезжающие машины им сигналят.

В сторону центра по проспекту Дзержинского идет небольшая колонна.

Первая такая акция прошла в Минске накануне — у Комаровского рынка в Минске несколько сотен девушек с цветами выстроились в длинную цепь. Инициативу подхватили не только в других районах столицы, но и по всей Беларуси.