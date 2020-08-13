|
Перлин и другие: с телевидения увольняются ведущие и журналисты
13.08.2020 09:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Несколько телеведущих и журналистов уволились за последние дни с
Евгений Перлин: я ушел в никуда
Самым громким стало увольнение известного телеведущего, одного из лиц телеканала "Беларусь-1 Евгения Перлина. Он написал на своих страницах в соцсетях: "Я решил, что мой сегодняшний эфир на "Беларусь 1" был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь".
Позже в соцсетях стала появляться информация о том, что Перлин всего лишь ушел из эфира, но займет высокое кресло в администрации "Белтелерадиокомпании". Ближе к ночи телеведущий
Сергей Козлович: это была детская мечта
© Photo : Instagram / sergey_kozlovich
Телеведущий Сергей Коздович
О своем уходе и телеэфира
"Это была детская мечта, которой я посвятил 10-ть лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ, и заканчивая прямыми эфирами на Беларусь - 1. Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы", - написал журналист в своем Instagram.
Владимир Бурко: примите верное решение
Телеведущий военной программы "Арсенал" на канале "Беларусь 1" Владимир Бурко в среду вечером заявил в Facebook о своем уходе. Он также написал: "Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа".
© Photo : Facebook / Ведущий Владимир Бурко
Телеведущий Владимир Бурко
В
Ведущие утренних шоу: не можем больше улыбаться
Ведущая, радиоведущая и специалист по этикету Ольга Бельмач накануне сообщила в своем Instagram о том, что она
Также стало известно об уходе с телеканала "Беларусь-1" ведущей телепередачи "Добрай ранiцы, Беларусь!" Веры Каретниковой. Она
© Sputnik / Виктор Толочко
С белорусского телевидения стали увольняться телеведущие
Коллеги сообщили об увольнении с телеканала ведущего Андрея Макаенка, который также работал в прямом эфире в "Добрай ранiцы, Беларусь!". Он признался, что в сложившейся ситуации в стране не может больше оставаться в нейтралитете и улыбаться с экрана телевизора.
Ушла с телеканала ОНТ ведущая Ольга Богатыревич. Она
О своем увольнении рассказала ведущая СТВ Татьяна Бородкина на своей странице в Facebook. "Увы! Я и мои ДЕТИ больше не сможем улыбаться с экрана телевизора", - подписала она свое фото.
© Sputnik / Виктор Толочко
Это тенденция?
Еще до выборов в стране ушло несколько известных телеведущих - некоторых из них отстранили от эфира за публичные высказывания и осуждение жестких действий представителей силовых структур в отношении кандидатов в кандидаты в президенты, арестов, разгонов митингов и закрытия магазинов, торгующих национальной символикой.
Так, еще в июле лишились работы на государственных телеканалах
В нынешней избирательной кампании в качестве доверенного лица Виктора Бабарико выступила и бывший политический обозреватель АТН и известная в прошлом телеведущая Инга Хрущова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние дни с госканалов уволилось несколько известных ведущих и журналистов, о своем уходе они сообщают в соцсетях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)