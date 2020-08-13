Перлин и другие: с телевидения увольняются ведущие и журналисты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Несколько телеведущих и журналистов уволились за последние дни с государственных телеканалов.

Евгений Перлин: я ушел в никуда

Самым громким стало увольнение известного телеведущего, одного из лиц телеканала "Беларусь-1 Евгения Перлина. Он написал на своих страницах в соцсетях: "Я решил, что мой сегодняшний эфир на "Беларусь 1" был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь".

Позже в соцсетях стала появляться информация о том, что Перлин всего лишь ушел из эфира, но займет высокое кресло в администрации "Белтелерадиокомпании". Ближе к ночи телеведущий написал в Instagram: "Меня не назначали ни на какую должность, как уже некоторые успели расплодить. Я уволился с ТВ в никуда".

Сергей Козлович: это была детская мечта © Photo : Instagram / sergey_kozlovich Телеведущий Сергей Коздович

О своем уходе и телеэфира сообщил и ведущий новостей АТН на телеканале "Беларусь-1" Сергей Козлович.

"Это была детская мечта, которой я посвятил 10-ть лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ, и заканчивая прямыми эфирами на Беларусь - 1. Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы", - написал журналист в своем Instagram.

Владимир Бурко: примите верное решение

Телеведущий военной программы "Арсенал" на канале "Беларусь 1" Владимир Бурко в среду вечером заявил в Facebook о своем уходе. Он также написал: "Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа".

© Photo : Facebook / Ведущий Владимир Бурко Телеведущий Владимир Бурко

В посте Бурко есть видеообращение к сотрудникам силовых структур в котором он просит их "принять верное решение, решение, которым мы, беларусы будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим".

Ведущие утренних шоу: не можем больше улыбаться

Ведущая, радиоведущая и специалист по этикету Ольга Бельмач накануне сообщила в своем Instagram о том, что она уволилась с телеканала "Беларусь 1" и радио "Юнистар". "Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь! Я - народ Беларуси", - написала она.

Также стало известно об уходе с телеканала "Беларусь-1" ведущей телепередачи "Добрай ранiцы, Беларусь!" Веры Каретниковой. Она сообщила о своем решении в социальных сетях.

© Sputnik / Виктор Толочко С белорусского телевидения стали увольняться телеведущие

Коллеги сообщили об увольнении с телеканала ведущего Андрея Макаенка, который также работал в прямом эфире в "Добрай ранiцы, Беларусь!". Он признался, что в сложившейся ситуации в стране не может больше оставаться в нейтралитете и улыбаться с экрана телевизора.

Ушла с телеканала ОНТ ведущая Ольга Богатыревич. Она выложила в Instagram фото своего заявления на увольнение и подписала его "Нас мало, но мы есть". Ее подписчики поддержали решение лайками и комментариями с благодарностью.

О своем увольнении рассказала ведущая СТВ Татьяна Бородкина на своей странице в Facebook. "Увы! Я и мои ДЕТИ больше не сможем улыбаться с экрана телевизора", - подписала она свое фото.

Это тенденция?

Еще до выборов в стране ушло несколько известных телеведущих - некоторых из них отстранили от эфира за публичные высказывания и осуждение жестких действий представителей силовых структур в отношении кандидатов в кандидаты в президенты, арестов, разгонов митингов и закрытия магазинов, торгующих национальной символикой.

Так, еще в июле лишились работы на государственных телеканалах телеведущие Дмитрий Кохно, Дмитрий Врангель, Денис Дудинский, Антон Мартыненко, Мелитина Станюта.

В нынешней избирательной кампании в качестве доверенного лица Виктора Бабарико выступила и бывший политический обозреватель АТН и известная в прошлом телеведущая Инга Хрущова.