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В СК начали проверку по факту смерти 25-летнего жителя Гомеля

13.08.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предварительно установлено, что вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК Беларуси по Гомельской области (по телефону): "Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было".

Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Мы продолжим следить за развитием событий. Подробности в наших следующих выпусках.

 
 
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Предварительно установлено, что вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном мероприятии....
 
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