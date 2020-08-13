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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В СК начали проверку по факту смерти 25-летнего жителя Гомеля Предварительно установлено, что вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном мероприятии....

Предварительно установлено, что вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Мы продолжим следить за развитием событий. Подробности в наших следующих выпусках.