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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БНТУ готовится отметить 100-летний юбилей Вековой юбилей готовится отпраздновать главный технический вуз страны. К юбилейной дате в БНТУ планируют организовать целый комплекс мероприятий уже с начала...

Вековой юбилей готовится отпраздновать главный технический вуз страны. К юбилейной дате в БНТУ планируют организовать целый комплекс мероприятий уже с начала сентября. А это и эстафеты юбилейного огня, и закладка капсулы времени. Столетие вуз официально отпразднует 10 декабря. Грядущие мероприятия обсудили во время общественного совета на одном из машиностроительных предприятий столицы, где сегодня трудятся выпускники университета.Отметим, сегодня в БНТУ получают знания более 30 тысяч студентов по 140 специализациям. За годы своей работы вуз подготовил свыше 220 тысяч высококвалифицированных технических специалистов.