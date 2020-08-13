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БНТУ готовится отметить 100-летний юбилей

13.08.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вековой юбилей готовится отпраздновать главный технический вуз страны. К юбилейной дате в БНТУ планируют организовать целый комплекс мероприятий уже с начала сентября. А это и эстафеты юбилейного огня, и закладка капсулы времени. Столетие вуз официально отпразднует 10 декабря. Грядущие мероприятия обсудили во время общественного совета на одном из машиностроительных предприятий столицы, где сегодня трудятся выпускники университета. 

Сергей Харитончик, ректор БНТУ: "Обсуждаем вопросы взаимодействия, улучшения подготовки кадров, обеспечения научных исследований. Нам очень приятно видеть ту линейку техники, которую выпускает холдинг, это очень разнообразная техника. За годы своей работы они существенно расширили номенклатуру".

Отметим, сегодня в БНТУ получают знания более 30 тысяч студентов  по 140 специализациям. За годы своей работы вуз подготовил свыше 220 тысяч высококвалифицированных технических специалистов.

 
 
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Вековой юбилей готовится отпраздновать главный технический вуз страны. К юбилейной дате в БНТУ планируют организовать целый комплекс мероприятий уже с начала...
 
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