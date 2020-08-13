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Стрингеров видеоагентства Ruptly, задержанных в Минске, отпустили
13.08.2020 10:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Двух задержанных в Минске стрингеров, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, отпустили, об этом сообщила главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Наших стрингеров отпустили! Спасибо всем, кто", - написала она утром в четверг.
Стрингеры Сергей Каменетский и Александр Ковалев 9 августа освещали работу избирательных участков в белорусской столице во время президентских выборов. В какой-то момент они перестали выходить на связь. Связи с ними не было больше четырех суток.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Беларуси, в том числе о задержании на пустой площади утром в понедельник
Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов "Дождя" также отпустили, но запретили въезд в Беларусь сроком на пять лет. Запретили
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обратилась к белорусским властям и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу", в Беларуси не имеют права".
Девятого августа в Беларуси
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Двое сотрудников российского агентства не выходили на связь более четырех суток - их задержали, когда они освещали в Минске работу избирательных участков во время...
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