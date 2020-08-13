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Стрингеров видеоагентства Ruptly, задержанных в Минске, отпустили

13.08.2020 10:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Двух задержанных в Минске стрингеров, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, отпустили, об этом сообщила главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Наших стрингеров отпустили! Спасибо всем, кто", - написала она утром в четверг.

Стрингеры Сергей Каменетский и Александр Ковалев 9 августа освещали работу избирательных участков в белорусской столице во время президентских выборов. В какой-то момент они перестали выходить на связь. Связи с ними не было больше четырех суток.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Беларуси, в том числе о задержании на пустой площади утром в понедельник корреспондента Sputnik Беларусь Евгения Олейника. Также в эти дни были задержаны в Беларуси  сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, журналист "Медузы" Максим Солопов, корреспондент RT Константин Придыбайло,  корреспонденты телеканала "Дождь", стрингеры RT, сотрудничающие с видеоагентством Ruptly, журналист Семен Пегов.

Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов "Дождя" также отпустили, но запретили въезд в Беларусь сроком на пять лет. Запретили въезд в Беларусь на пять лет фотокору "Россия сегодня" Илье Питалеву.

© Sputnik
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Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обратилась к белорусским властям и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу", в Беларуси не имеют права".

Девятого августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, он набрал  80,08% голосов.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Двое сотрудников российского агентства не выходили на связь более четырех суток - их задержали, когда они освещали в Минске работу избирательных участков во время...
 
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