«Мы молились, когда ночью издевались над мужчинами». Аналитик Кристина Витушко вышла на свободу

Источник материала: Tut.by

Вечером 10 августа у Центрального РУВД были задержаны детский реаниматолог Андрей Витушко и аналитик Кристина Витушко, искавшие там своего несовершеннолетнего сына. Сегодня около пяти утра Кристину, как и еще около сотни человек, выпустили на свободу. Она рассказала, что происходит в ЦИП на Окрестина.



Фото со страницы Кристины Витушко в Facebook

Кристину Витушко отпустили сегодня около пяти утра. Возле стен ЦИПа дежурили волонтеры и женщина очень им благодарна за воду, теплые вещи и возможность позвонить домой. Как пишет Кристина на своей странице в Facebook , у нее забрали паспорт, ключи от дома, банковские карточки и даже обручальное кольцо, когда вернут, неизвестно.

«На Акрэсціна ўтрымліваюць тысячы людзей. Я была ў 4-меснай камеры (каля 10 кв. м), дзе стаялі 2 двухпавярховыя ложкі, стол і параша. Туды напіхвалі па 55 чалавек. Нас не кармілі. У мяне быў з сабой інсулін, але яго забрала фельчар, якая заявіла „Карміць вас не збіраюцца — навошта ён вам?“ Але потым мне пачалі прыносіць глюкометр і інсулін 2 разы на дзень. Ведаю, што мне спрабавалі таксама перадаць інсуліны, але іх не прынеслі.

Сярод затрыманых у нашай камеры была мама 11-ці дзяцей, была супрацоўніца місіі ААН у Ліване, былі 2 журналісткі, была дзяўчына ў ружовых ласінах і маечцы, якая выйшла пакарміць коцікаў ля пад’езда і яе забралі», — так Кристина описывает пребывание в ЦИП.



Так волонтеры встречают людей. Фото предоставлено читателем.

Напомним, Кристину и ее мужа, детского реаниматолога Андрея Витушко, задержали прямо возле Центрального РУВД , куда они приехали искать своего 16-летнего сына. Мирона позже забрала бабушка, а родители оказались за решеткой. Семья очень переживала за состояние здоровья Кристины: у нее сахарный диабет, необходимо постоянное введение инсулина.

«Мы маліліся разам, калі начамі катавалі мужчын. Пра катаванні тут пісаць не буду — гэта горш, чым вы можаце сабе ўявіць, а нас могуць чытаць дзеці і бацькі затрыманых, — пишет Кристина Витушко в Facebook. — Я ўсё яшчэ не ведаю, дзе мой муж. Спачатку ён быў у адной з камер паблізу, але потым кудысці падзеўся — мне не адказалі куды. Я вельмі вельмі хвалююся. Я таксама ў жаху ад сінякоў на целе свайго сына — не дарую!».



В Жадино людям предлагают довезти домой в Минск. Фото предоставлено читателем

Сегодня ночью стали выпускать задержанных после акций, около 100 человек были освобождены из ЦИП на Окрестина. Читатель TUT.BY сообщает, что людей выпускают и в Жодино: «Возле жодинского СИЗО жодинцы помогают задержанным доехать до Минска, а также едой и питьем».

Здесь вы можете найти список людей, которые содержатся на Окрестина.