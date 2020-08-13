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Кого сегодня будут судить по «административке» в суде Ленинского района Бреста

13.08.2020 13:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сети опубликовали список административных дел, которые сегодня будут рассматриваться в суде Ленинского района, сообщает телеграм-канал «Бинокль».


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В списке есть те, кого задержали на акциях протеста, так и те, которые оказались в ИВСе до волнений. Сегодня рассмотрят дела:

  • Нехань А.С.
  • Евтухов С.Н.
  • Пилипович А.Н.
  • Никонович Я.А.
  • Кизь А.В.
  • Богданович О.В.
  • Балабушко А.А.
  • Сарвас А.С.
  • Дудаев А.П.
  • Газов А.Н.
  • Иванюк П.В.
  • Малащенко К.А.
  • Кисляк Р.Н.
  • Якуш С.А.
  • Якута А. А
  • Ойович П.Ф.
  • Никонюк А.Н.
  • Федик П.П.
  • Гутарев П.С.
  • Данилюк Д.Н.
  • Рай С.В.
  • Прус А.Д.
  • Голембовский С.Ю.
  • Тур С.А.
  • Рогальский А.А.
  • Абдулин А.Р.
  • Локтиков В.К.
  • Моденов А. А
  • Сахарук А.Н.
  • Ятчук О.А.
  • Пылипив Д.П.
  • Томчик А.В.
  • Назарук С.Е.
  • Роик М.В.
  • Самойлюк Д.Ю.
  • Ковалёв Е.А.
  • Романюк А.П.
  • Головий Н.П.
  • Ермоленко Д.А.
  • Давлетшин Р.И.
  • Шевко С.П.
  • Бакун Д. С
  • Цвилович Е.Н.

Информацию о задержанных 9−11 августа, можно получить по телефону: + 375 162 20 55 87

 
 
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Список административных дел суда Ленинского района Бреста.
 
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