Кого сегодня будут судить по «административке» в суде Ленинского района Бреста

Источник материала: Tut.by

В сети опубликовали список административных дел, которые сегодня будут рассматриваться в суде Ленинского района, сообщает телеграм-канал «Бинокль» .



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В списке есть те, кого задержали на акциях протеста, так и те, которые оказались в ИВСе до волнений. Сегодня рассмотрят дела:

Нехань А.С.

Евтухов С.Н.

Пилипович А.Н.

Никонович Я.А.

Кизь А.В.

Богданович О.В.

Балабушко А.А.

Сарвас А.С.

Дудаев А.П.

Газов А.Н.

Иванюк П.В.

Малащенко К.А.

Кисляк Р.Н.

Якуш С.А.

Якута А. А

Ойович П.Ф.

Никонюк А.Н.

Федик П.П.

Гутарев П.С.

Данилюк Д.Н.

Рай С.В.

Прус А.Д.

Голембовский С.Ю.

Тур С.А.

Рогальский А.А.

Абдулин А.Р.

Локтиков В.К.

Моденов А. А

Сахарук А.Н.

Ятчук О.А.

Пылипив Д.П.

Томчик А.В.

Назарук С.Е.

Роик М.В.

Самойлюк Д.Ю.

Ковалёв Е.А.

Романюк А.П.

Головий Н.П.

Ермоленко Д.А.

Давлетшин Р.И.

Шевко С.П.

Бакун Д. С

Цвилович Е.Н.

Информацию о задержанных 9−11 августа, можно получить по телефону: + 375 162 20 55 87