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Кого сегодня будут судить по «административке» в суде Ленинского района Бреста
13.08.2020 13:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В сети опубликовали список административных дел, которые сегодня будут рассматриваться в суде Ленинского района, сообщает
В списке есть те, кого задержали на акциях протеста, так и те, которые оказались в ИВСе до волнений. Сегодня рассмотрят дела:
Информацию о задержанных 9−11 августа, можно получить по телефону: + 375 162 20 55 87
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Список административных дел суда Ленинского района Бреста.
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