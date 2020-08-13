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«Зачем создается хаос? Эмоции бьют через край». Что думает о протестах мэр Минска Анатолий Сивак
13.08.2020 13:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Зачем на протестных акциях подростки и маленькие дети? Это безрассудство или это щит?» — высказался председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, его цитирует телеграм-канал «Минск. Официально».
— Зачем акции протеста (против власти) создают проблемы для горожан? Для чего перекрываются улицы и останавливается общественный транспорт? Зачем создается хаос? Эмоции бьют через край. Подумайте: можно остаться дома — останутся дома и работники правоохранительных органов, — сказал Анатолий Сивак.
Он удивляется, что взрослые берут с собой на акции детей.
— Зачем на протестных акциях подростки и маленькие дети? Это безрассудство или это щит?
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«Зачем на протестных акциях подростки и маленькие дети? Это безрассудство или это щит?» - высказался председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, его цитирует...
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