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«Зачем создается хаос? Эмоции бьют через край». Что думает о протестах мэр Минска Анатолий Сивак

13.08.2020 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Зачем на протестных акциях подростки и маленькие дети? Это безрассудство или это щит?» — высказался председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, его цитирует телеграм-канал «Минск. Официально».


Мэр Минска Анатолий Сивак 15 июля, в день, когда к ЦИК стояли очереди, чтобы подать жалобы на нерегистрацию кандидатами в президенты Бабарико и Цепкало. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Зачем акции протеста (против власти) создают проблемы для горожан? Для чего перекрываются улицы и останавливается общественный транспорт? Зачем создается хаос? Эмоции бьют через край. Подумайте: можно остаться дома — останутся дома и работники правоохранительных органов, — сказал Анатолий Сивак.

Он удивляется, что взрослые берут с собой на акции детей.

— Зачем на протестных акциях подростки и маленькие дети? Это безрассудство или это щит?

Ранее Мингорисполком оценил ущерб, нанесенный городскому хозяйству в результате массовых беспорядков, более чем в 500 тысяч рублей. Городские власти сравнили эту сумму со стоимостью девяти новых аппаратов искусственной вентиляции легких или трех рентгеновских диагностических комплексов.

Еще до выборов, в начале июня, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил Сиваку, что ждет от него и от правоохранителей полного порядка в Минске. Тогда же мэр высказывал мнение, что из-за людей, настроенных на обострение ситуации, сбор подписей во время предвыборной кампании может превратиться в массовое мероприятие, а Лукашенко заявил, что для сбора подписей организована «малая и большая карусель».

 
Теги: Минск
 
 
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«Зачем на протестных акциях подростки и маленькие дети? Это безрассудство или это щит?» - высказался председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, его цитирует...
 
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