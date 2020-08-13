ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В 90-е было тяжело. Но никогда не было так страшно». «Гродножилстрой» вышел на забастовку

13.08.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно работники «Гродножилстроя» вышли к главному зданию предприятия на улице Советской. Требования людей — остановить насилие в отношении мирных граждан, а также честные выборы. Еще сотрудники поднимают вопросы оплаты труда строителей.


Фото: hrodna.life

К сотрудникам «Гродножилстроя» на встречу пришел заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Дешко, который говорит, что «надо радоваться, что есть работа и мы идем на работу. А если ее не будет — вот это будет трагедия». Люди в ответ скандируют: «Позор».

Сотрудники говорят, что им страшно ходить по улицам, когда там бьют людей и задерживают.

— За Александра Лукашенко проголосовали те, кто вышел на улицы в черном [имеют в виду ОМОН]. Мы видим. Я давно живу, видел, что было в 92-м году, было тяжело — но никогда не было так страшно выйти на улицу. Но вся эта шумиха началась после нечестных выборов. Везде стоят камеры, а на избирательные участки их ставить почему-то нельзя, людям за их деньги поставить не разрешили. Они [силовики] с дубинками, а мы с голыми руками, женщины — с цветами. Что вы вытворяете?, — говорит один из сотрудников предприятия.

Люди аплодирует.

 — Вечером 9 августа мы пошли на Советскую площадь посмотреть, сколько людей проголосовало за Светлану Тихановскую, никто не кричал и скандировали. Я снимал видео — появились шеренги ОМОНа и милиции, военные. В 21.00 все пошли на толпу и кричали: «Покиньте площадь, в городе — комендантский час». У меня есть видео, там все есть. Я сам служил во внутренних войсках и раньше я гордился, что давал присягу защищать родину и народ, а сейчас я отказываюсь от своей присяги и я буду за народ, — чуть не плачет один из мужчин.

Присутствующие хлопают и кричат: «Молодец».

Еще один мужчина говорит о финансовом состоянии предприятия и расценках, а также просит рассказать, как «Гродножилстрой» будет пересчитывать и добавлять зарплату.

 — У нас с этими нормами нет будущего. Почему все едут в Польшу — там есть норма-час. Люди там получают больше за такую же работу, — говорит один из мужчин.

Дешко предлагает провести общее собрание.

Встреча продолжается и сейчас. В скором времени TUT.BY опубликует полную версию событий около предприятия.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно работники «Гродножилстроя» вышли к главному зданию предприятия на улице Советской. К ним на встречу пришел заместитель председателя Гродненского...
 
Новости дня
Новости общества
 
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 20 млн человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика