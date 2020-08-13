«В 90-е было тяжело. Но никогда не было так страшно». «Гродножилстрой» вышел на забастовку

Источник материала: Tut.by

В Гродно работники «Гродножилстроя» вышли к главному зданию предприятия на улице Советской. Требования людей — остановить насилие в отношении мирных граждан, а также честные выборы. Еще сотрудники поднимают вопросы оплаты труда строителей.



Фото: hrodna.life

К сотрудникам «Гродножилстроя» на встречу пришел заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Дешко, который говорит, что «надо радоваться, что есть работа и мы идем на работу. А если ее не будет — вот это будет трагедия». Люди в ответ скандируют: «Позор».

Сотрудники говорят, что им страшно ходить по улицам, когда там бьют людей и задерживают.

— За Александра Лукашенко проголосовали те, кто вышел на улицы в черном [имеют в виду ОМОН]. Мы видим. Я давно живу, видел, что было в 92-м году, было тяжело — но никогда не было так страшно выйти на улицу. Но вся эта шумиха началась после нечестных выборов. Везде стоят камеры, а на избирательные участки их ставить почему-то нельзя, людям за их деньги поставить не разрешили. Они [силовики] с дубинками, а мы с голыми руками, женщины — с цветами. Что вы вытворяете?, — говорит один из сотрудников предприятия.

Люди аплодирует.

— Вечером 9 августа мы пошли на Советскую площадь посмотреть, сколько людей проголосовало за Светлану Тихановскую, никто не кричал и скандировали. Я снимал видео — появились шеренги ОМОНа и милиции, военные. В 21.00 все пошли на толпу и кричали: «Покиньте площадь, в городе — комендантский час». У меня есть видео, там все есть. Я сам служил во внутренних войсках и раньше я гордился, что давал присягу защищать родину и народ, а сейчас я отказываюсь от своей присяги и я буду за народ, — чуть не плачет один из мужчин.

Присутствующие хлопают и кричат: «Молодец».

Еще один мужчина говорит о финансовом состоянии предприятия и расценках, а также просит рассказать, как «Гродножилстрой» будет пересчитывать и добавлять зарплату.

— У нас с этими нормами нет будущего. Почему все едут в Польшу — там есть норма-час. Люди там получают больше за такую же работу, — говорит один из мужчин.

Дешко предлагает провести общее собрание.

Встреча продолжается и сейчас. В скором времени TUT.BY опубликует полную версию событий около предприятия.