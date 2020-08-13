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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 20 млн человек

13.08.2020 13:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В мире выявлено уже свыше  20 миллионов  700 тысяч случаев заражения COVID-19.  Самые  высокие темпы роста  наблюдаются сейчас в  Соединенных Штатах, а также  в Индии и  Бразилии.

В Европе, где многие страны лишь недавно  начали смягчать карантинные меры,  ограничения вновь вводятся властями. Так, в  Брюсселе снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах. В Швейцарии зафиксировали самый большой прирост случаев заражения за  24 часа с конца апреля. Минздрав страны принял решение  сдвинуть сроки снятия запрета на массовые мероприятия на начало октября. 

 
 
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В мире выявлено уже свыше  20 миллионов  700 тысяч случаев заражения COVID-19.  Самые  высокие темпы роста  наблюдаются сейчас в  Соединенных Штатах, а также  в Индии и ...
 
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