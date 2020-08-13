Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 20 млн человек В мире выявлено уже свыше 20 миллионов 700 тысяч случаев заражения COVID-19. Самые высокие темпы роста наблюдаются сейчас в Соединенных Штатах, а также в Индии и ...

В мире выявлено уже свыше 20 миллионов 700 тысяч случаев заражения COVID-19. Самые высокие темпы роста наблюдаются сейчас в Соединенных Штатах, а также в Индии и Бразилии.В Европе, где многие страны лишь недавно начали смягчать карантинные меры, ограничения вновь вводятся властями. Так, в Брюсселе снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах. В Швейцарии зафиксировали самый большой прирост случаев заражения за 24 часа с конца апреля. Минздрав страны принял решение сдвинуть сроки снятия запрета на массовые мероприятия на начало октября.