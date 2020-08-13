Католики и православные вместе молятся на площади у Свято-Духова собора

Источник материала: Tut.by

Днем 13 августа несколько десятков человек собрались у Свято-Духова кафедрального собора в Минске. Организатор — Александр Шрамко. Это тот самый священник, которому запретили проводить службу в 2018 году после критики патриарха Кирилла. Среди участников девушки в белом с иконами и цветами.



Фото: Алеся Песенко

Прихожанка храма Марии Магдалины говорит: «Власть от Бога, но смена власти — тоже от Бога. Мы не подставим священников если пройдем вокруг храма».

«Нельзя ждать, что облака разверзнутся и Бог скажет, что надо власть менять», — считает прихожанка Елена.

Православная церковь на своем сайте опубликовала пресс-релиз, что отношения к ходу не имеет.

Из храма вышли священники, но своего благословения на «крестный ход против насилия» они не дали, предложив верующим зайти помолиться в церковь. Верующие сначала помолились у входа в храм, потом часть из них зашла внутрь.

Часть православных двинулась к католическому кафедральному собору на площади Свободы. Здесь собралось окола ста верующих: с иконами, цветами, впереди — хоругва.

После этого и католики, и православные вместе собрались у Свято-Духова собора и стали вместе молиться за Беларусь. Текст молитвы читает православный священник. На площади у собора несколько сот человек.