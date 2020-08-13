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Ветеранам-строителям — поклон!

13.08.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Накануне профессионального праздника руководство ПМК-71, что приятно, не забыло поздравить ветеранов производства. Бывшие бригадиры, прорабы, каменщики, штукатуры, отделочники, представители иных строительных профессий были приглашены на торжественное мероприятие. Люди, отдавшие многие годы предприятию, чьими силами в районе возведены десятки жилых домов, производственных и социально значимых объектов, заслуживают того, чтобы о них помнили.


После церемонии награждения в ПМК-71.

Руководитель ПМК-71 Виктор Щупленков поблагодарил ветеранов за добросовестный труд, выразил уверенность, что их бесценный опыт, умения и навыки будут востребованы. Молодёжи есть чему поучиться. Сегодня коллектив передвижной механизированной колонны нацелен на результат, реализует важнейшие проекты, строит планы на будущее. Хватает проблем, но их можно решить. Главное — дорожить людьми.

Строители всегда были на переднем рубеже. Без их участия успехов в развитии народнохозяйственного комплекса не достичь. Не зря ведь говорят: будем строить — будем жить. Ветераны отрасли об этом хорошо знают.

Букеты цветов, подарочные наборы и много тёплых слов и улыбок — таким запомнится небольшое торжество по случаю Дня строителя. Дальше — трудовые будни, наполненные заботами. Сегодняшнее поколение строителей продолжает славный путь предшественников. А ветеранам — почёт и уважение. За всё, что они оставили после себя.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
 
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Накануне профессионального праздника руководство ПМК-71, что приятно, не забыло поздравить ветеранов производства. Бывшие бригадиры, прорабы, каменщики, штукатуры,...
 
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