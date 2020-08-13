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«Сбросил им форму, жетон, удостоверение с балкона». Участковый из Гомеля в целях безопасности уехал из страны

13.08.2020 14:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиционером из Гомеля Иван Колос 12 августа он записал видеообращение к коллегам не применять силу к безоружным людям на акциях протеста после президентских выборов. По словам Ивана, уже через 20 минут после опубликования видео к нему домой приехало его начальство. Он не открыл им дверь, сбросил форму, жетон, удостоверение с балкона. Ночью молодой человек покинул Беларусь.


Фото: личная страница Ивана Колоса в соцсети

— Пришлось уехать из страны. Вечером 12 августа, уже через 20 минут после того как выложили видео, ко мне приехало мое руководство. Я отдал форму, жетон, удостоверение. Дверь я своим коллегам не открыл, так как понимал: будет задержание. Поэтому сбросил все эти вещи с балкона. И ночью уехал из Беларуси, — рассказал бывший участковый милиционер Иван Колос.

Ивану — 27 лет, в милицию он пришел работать в 2015 году, после учебы в Гомельском госуниверситете имени Франциска Скорины.

— У меня педагогическое образование. Но поступило предложение служить в органах внутренних дел, я пошел. И это был осознанный поступок, а не какой-то случайный шаг в жизни.

Иван говорит, что уже давно не разделяет «официальную политику наших властей»:

— Я давал клятву на верность Республике Беларуси и ее народу, а не какой-то конкретной коалиции. Поэтому я был оппозиционно настроен к власти — не к людям! — даже работая в органах внутренних дел. И я совсем не один такой.

 
Теги: Гомель
 
 
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По словам Ивана, уже через 20 минут после опубликования видео к нему домой приехало начальство. Он не открыл ему дверь. Ночью молодой человек покинул Беларусь.
 
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