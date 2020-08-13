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«Сбросил им форму, жетон, удостоверение с балкона». Участковый из Гомеля в целях безопасности уехал из страны
13.08.2020 14:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиционером из Гомеля Иван Колос 12 августа он записал
— Пришлось уехать из страны. Вечером 12 августа, уже через 20 минут после того как выложили видео, ко мне приехало мое руководство. Я отдал форму, жетон, удостоверение. Дверь я своим коллегам не открыл, так как понимал: будет задержание. Поэтому сбросил все эти вещи с балкона. И ночью уехал из Беларуси, — рассказал бывший участковый милиционер Иван Колос.
Ивану — 27 лет, в милицию он пришел работать в 2015 году, после учебы в Гомельском госуниверситете имени Франциска Скорины.
— У меня педагогическое образование. Но поступило предложение служить в органах внутренних дел, я пошел. И это был осознанный поступок, а не какой-то случайный шаг в жизни.
Иван говорит, что уже давно не разделяет «официальную политику наших властей»:
— Я давал клятву на верность Республике Беларуси и ее народу, а не какой-то конкретной коалиции. Поэтому я был оппозиционно настроен к власти — не к людям! — даже работая в органах внутренних дел. И я совсем не один такой.
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«Сбросил им форму, жетон, удостоверение с балкона». Участковый из Гомеля в целях безопасности уехал из страны
По словам Ивана, уже через 20 минут после опубликования видео к нему домой приехало начальство. Он не открыл ему дверь. Ночью молодой человек покинул Беларусь.
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