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«Я не мог выйти против народа. Пришлось определяться». Поговорили с милиционером, которого задержали и отпустили

13.08.2020 15:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

36-летний сотрудник департамента охраны, капитан милиции из Новополоцка Егор Емельянов утром 11 августа подал рапорт на увольнение, а затем опубликовал в своем инстаграме пост, что уходит со службы на фоне массовых протестов в Беларуси после президентских выборов 9 августа. В тот же день его задержали, Егор провел в ГОВД почти двое суток. Днем 13 августа его отпустили. TUT.BY пообщался с теперь уже бывшим милиционером.


Егору Емельянову — 36 лет, 17 из них он работал в милиции. Фото: личный архив

— Я не ожидал, что мой пост в инстаграм вызовет такой резонанс и общественный охват, — признается Егор Емельянов.

Эта публикация каким-то образом стала основанием для обвинения Егора в административном правонарушении — по ч.1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

— После размещения поста меня задержали. В протоколе было написано, что посредством этой публикации я призывал к участию в массовых мероприятиях. Сегодня в Полоцке был суд. Я признал, что действительно разместил такой пост, но я не устраивал этим призыв к массовым мероприятиям или тем более каким-то беспорядкам. Сказал, что просто хотел сообщить своим подписчикам, что закончил службу в милиции. То есть поделился одним из этапов моей жизни — соцсети для того и созданы, чтобы общаться, рассказывать друзьям свои новости.

Суд оправдал Егора.

— Судья сказал, что не видит в моих действиях состава правонарушения. Никаких угроз с чьей-либо стороны в мой адрес не было.


Фото: инстаграм Егора Емельянова

По словам бывшего командира взвода роты милиции Новополоцкого департамента охраны Егора Емельянова, вслед за ним уволились из милиции еще трое его коллег:

— Это мои бывшие подчиненные. Двое это сделали во вторник, один — в среду.

Егор рассказывает, что 9 и 10 августа, пока еще работал, старался сделать все, чтобы не попасть на площадь в Новополоцке, где проходили протесты.

— Я бы просто не смог туда пойти. Потом понял, что больше прятаться не могу. И сказал себе: надо окончательно выбрать позицию, правила, по которым я собираюсь жить. Потому что ходить в форме и прятаться [от выполнения приказов командования] - бессмысленно. Было тяжело, но жена меня поддержала. Сейчас я ни о чем не жалею.


Фото: инстаграм Егора Емельянова

При продлении контракта в 2016 году Егор получил 5 тысяч рублей. И если не доработать до окончания срока контракта и уйти по соглашению сторон, нужно сразу вернуть эту сумму.

Мужчина не скрывает, что увольнение с работы вызовет серьезные финансовые трудности в семье:

— 5 тысяч рублей я должен отдать за контракт, плюс еще насчитают за форму, за отпуск и так далее.

 
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Егор Емельянов еще не знает, где будет работать:

— Я учился на курсах на фитнес-тренера. Буду стараться развиваться в этом направлении. Может, это и не принесет мне достаточного дохода, чтобы содержать семью. Поэтому устроюсь на работу, а в свободное время буду заниматься и дальше бодибилдингом.

Егор благодарит всех, кто сейчас пишет ему в соцсетях:

— Я не думал, что будет столько слов поддержки. Это так трогает, даже до слез! — в голосе этого сильного, мускулистого мужчины и правда слышен надрыв. — У нас сейчас страна — как одна большая семья. Спасибо всем огромное!

Если вы хотите помочь семье Емельяновых, вот номер карты, на которую можно выслать деньги: 4916 9896 4991 1228.

 
Теги: Гомель
 
 
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По словам бывшего командира взвода роты милиции Новополоцкого департамента охраны Егора Емельянова, вслед за ним уволились из милиции еще трое его коллег.
 
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