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Татьяна Кравченко: Очень больно все это видеть, очень больно, очень обидно
13.08.2020 16:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак такое могло произойти в Беларуси? Сегодня этим вопросом задаются многие. Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей, мама пятерых детей, бабушка шестерых внуков и прабабушка призывает всех нас одуматься и остановиться.
Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей: "Очень больно все это видеть, очень больно, очень обидно. Поэтому наблюдаю все, что происходит у нас после 9 числа. Конечно, страшно, и за детей страшно. Я считаю, что должно прийти какое-то благоразумие. У всех должно наступить. Попадают в такую ситуацию наши дети, хотя мы просили, чтобы родители посодействовали и попросили своих детей не выходить в это время на улицы, чтобы не попадать в этот круговорот.
Я считаю, что эти вот беспорядки все устраивают те, кто абсолютно безразличен к тому, что происходит у нас в стране, и втягивают в этот омут всех тех, кто даже не хотел выйти на эту площадь и попасть в эту ситуацию. Потому что кто это делает, это преднамеренно все делается, чтобы привести страну в какое-то непонятное состояние. Это не укладывается в голове, как у нас в Беларуси могло такое случиться".
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Как такое могло произойти в Беларуси? Сегодня этим вопросом задаются многие. Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей, мама...
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