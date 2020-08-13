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БПЦ заявила, что не организовывала крестный ход у Свято-Духова собора

13.08.2020 15:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская православная церковь сообщила, что не принимала участие в организации собрания верующих 13 августа возле Свято-Духова собора. Об этом говорится в разъяснении ее пресс-службы.


Фото: телеграм-канал Наша Ніва

Как сообщается, БПЦ не имеет отношения к организации собрания верующих в четверг возле кафедрального собора в Минске.

— Распространяемые в сети Интернет призывы принять участие в акции так называемого «крестного хода» представителей различных христианских конфессий с Библиями и иконами возле Свято-Духова кафедрального собора не имеет отношения к деятельности Белорусской Православной Церкви, — указано в разъяснении.

В заявлении также говорится, что последние две недели в православных храмах по благословению митрополита Павла по всей Беларуси во время литургий возносится особая молитва «О белорусском народе».

— Вместе с тем позиция Белорусской Православной Церкви заключается в том, чтобы призывать к миру, снисходительности и взаимопониманию противоборствующие стороны, а не накалять ситуацию и подстрекать к различным акциям.

Белорусская православная церковь призвала верующих не поддаваться на провокации и действовать «в рамках закона христианской любви и законодательства Республики Беларусь».

Напомним, 13 августа около 13.00 возле Свято-Духова кафедрального собора в Минске собралось несколько десятков человек — православных и представителей других конфессий. Как сообщается, организовал мероприятие опальный священник Александр Шрамко, который был запрещен в служении в 2018 году после критики патриарха Кирилла в соцсетях. Верующие у стен храма все вместе молились за Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская православная церковь сообщила, что не принимала участие в организации собрания верующих 13 августа возле Свято-Духова собора.
 
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