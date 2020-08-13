Более тысячи врачей, ученых, преподавателей требуют остановить насилие и освободить задержанных

Источник материала: Tut.by

Медицинские работники, ученые, преподаватели продолжают выступать с публичными обращениями. Они осуждают жестокость силовых органов власти, требуют прекратить любое насилие в отношении мирных граждан, освободить всех задержанных и политзаключенных.



10 августа 2020 года, Минск. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С открытым обращением «О беспрецедентной жестокости силовых структур в ходе мирного протеста против результатов выборов Президента Республики Беларусь» выступил коллектив Центра детской онкологии и гематологии.

Под обращением на 12 страниц — десятки подписей врачей, медицинских сестер, заведующих отделением и лаборатории, санитаров, лаборантов, научных сотрудников, биологов, сестер-хозяек.

Медицинские работники пишут, что они посвятили свои жизни спасению жизни и здоровья людей как наивысшей ценности человеческого общества.

— Мы не приемлем примитивную доктрину априорной правоты грубой силы и осуждаем беспрецедентную по масштабом в нашей стране жестокость представителей силовых структур по отношению к мирным безоружным гражданам, — сказано в заявлении.

Медики возмущены дискредитацией их профессии путем вовлечения в пособничество насилию, недопустимое и противозаконное использование медицинского транспорта с медицинскими опознавательными знаками с целью задержания протестующих.



Акция солидарности медиков. 12 августа 2020 года, Минск. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Подписавшиеся под обращением настаивают на допуске медработников к пострадавшим на акциях протеста и освобождении задержанных медиков.

Они требуют прекратить использовать травмирующего и смертельно опасного оружия представителями силовых структур по отношению к безоружным людям.

— Мы настаиваем на свободном доступе к сети Интернет. Находясь в условиях «информационного вакуума», мы испытываем колоссальные сложности в своей профессиональной деятельности, что влияет на качество оказания медицинской помощи.

Медики подчеркивают, что они не имеют морального права поддержать общенациональную забастовку, поэтому просят всех медиков и ученых страны поддержать заявление и осуждение действий силовых структур.

К открытому заявлению также присоединились некоторые врачи, медицинские сестры и научные сотрудники РНПЦ «Кардиология», сообщает Euroradio.

Преподаватели, ученые и сотрудники научных учреждений также выступили с публичным заявлением. Под ним подписались 1020 человек. Это преподаватели БГУ, МГЛУ, БГПУ, БГМУ, БГАТУ, БГУИР, БГУФК, БНТУ, ВГМУ, ГГУ имени Скорины, Белорусской государственной академии музыки, ГГУ имени Скорины, сотрудники институтов Национальной Академии наук и многих других академических учреждений.

Они заявляют, что потрясены событиями последних нескольких дней.

— 9 августа 2020 года, во время проведения выборов президента Республики Беларусь по данным независимых наблюдателей и свидетельствам избирателей имели место массовые фальсификации, зафиксированы многочисленные нарушения избирательного кодекса. Во многих случаях члены комиссий покидали избирательные участки в сопровождении милиции и отрядов ОМОН, забирая с собой итоговые протоколы с целью воспрепятствовать ознакомлению с ними избирателей, что является грубейшим нарушением законодательства. Мы не доверяем официально озвученным результатам выборов и испытываем глубочайшее неудовлетворение тем, каким образом они были организованы и проведены.



9 августа 2020 августа, Минск. Очереди избирателей на участке для голосования в микрорайоне Лебяжий. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Исследователи и ученые заявляют, что их глубоко ранят и возмущают действия силовых структур Республики Беларусь, «необоснованно применяющих в последние дни беспрецедентную по масштабу и жестокости силу по отношению к тысячам мирных белорусов».

— Использование спецсредств (резиновых пуль, светошумовых гранат, слезоточивого газа), водометов и другой спецтехники, а также применение физического насилия со стороны силовых структур во время мирных акций протеста против безоружных людей нарушает гражданские права, гарантированные 35 статьей Конституции Республики Беларусь. Известно как минимум об одном погибшем и десятках тяжелораненых. Мы требуем проведения независимого расследования каждого акта жестокости и насилия со стороны силовых структур.

Также преподаватели, ученые и научные сотрудники считают, что ограничение доступа к интернету было преднамеренным нарушением прав на доступ к достоверной и своевременной информации, что гарантировано статьей 34 Конституции.

— Мы призываем всех ответственных за отключение интернета не повторять подобного вновь, поскольку это приводит к тяжелым экономическим и социальным последствиям для всех граждан, вне зависимости от их политических убеждений.

Кроме этого, исследователи и ученые призывают СМИ — как государственные, так и независимые — воздержаться от употребления слов ненависти по отношению к представителям силовых структур и мирно протестующих гражданам.



10 августа 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Редакторы и журналисты, на вас сейчас лежит огромная ответственность за исход сложившейся ситуации, которая не должна ни в коем случае перерасти в конфликт с применением оружия. Будьте благоразумны, не забывайте, что среди вышедших на улицы людей могут быть ваши близкие.

Главных требований у подписавшихся ученых, преподавателей, исследователей — два: немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан и освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных.

— Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции Республики Беларусь).

Открытое обращение подписывают и выпускники Академии управления при президенте: «Мы призываем государственных служащих не закрывать глаза и следовать принципу законности в своих решениях, помнить об ответственности за его нарушение, предпринимать активные действия в случае совершения незаконных действий рядом с вами».