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Спиваков отказался от ордена, который ему вручал Лукашенко. Артисты и творческие люди высказались о поступке

13.08.2020 16:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев  в интервью "Московскому комсомольцу" сказал следующее: "Я не могу обсуждать действия моего коллеги и не осуждаю его. Но я не откажусь от той части жизни, которую искренне прожил. У меня есть такая же награда. Я не отдам ее - это часть меня".

Высказалась и пресс-секретарь народного артиста Николая Баскова: "В Белоруссии  эта награда приравнивается к званию народного артиста. Николай - народный артист семи стран. Почему сегодня Николай должен отказаться от ордена? Эта награда приравнивается к настоящей любви целого народа. Зрители Белоруссии  всем сердцем обожают Николая".

Народный артист России Александр Серов также не остался в стороне:  "Вы и Владимир Спиваков соображаете, что будет, если  Лукашенко убрать? Это будет такая рубка! Второй Киев! Закончится тем, что Россия останется одна! Неужели вы этого не понимаете?" 

Своим мнением в соцсетях  поделился и директор Российского института политических исследований Сергей Марков: "Спиваков отказался от ордена, который ему вручал Лукашенко. Но не отказался от звания народный артист Украины... Ни после Одессы - не отказался 2 мая. Ни после бомбежек Донбасса - не отказался. Ни после запретов русского языка - не отказался. Какая-то странная у него принципиальность".

 
 
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Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев  в интервью "Московскому комсомольцу" сказал следующее: "Я не могу обсуждать действия моего...
 
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