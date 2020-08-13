Требуем прекратить насилие: работники БелАЗА остановили работу

Источник материала: Sputnik Беларусь

Убрать ОМОН из города потребовали работники БелАЗа от руководства города Жодино. В четверг они оставили свои рабочие места и вышли к проходной. Туда же спустилось руководство предприятия. Основной вопрос был - почему на заводских автобусах перемещаются сотрудники ОМОН, передает корреспондент Sputnik с места событий.

"У нас был вопрос: мы все работаем на одном предприятии, мы знаем, что БелАЗом выделяется для города транспортное обеспечение 2-3 автобуса, и эти автобусы город передает в ГУВД, и на них ездят ОМОНовцы, какие-то военные, мы их боимся и требуем прекратить этот беспредел. Мы требуем прекратить насилие на улицах нашего города", - рассказал Sputnik о требованиях заводчан слесарь механосборочных работ Александр.

Руководство пояснило: транспорт предоставили по требованию руководство города. Тогда рабочие потребовали на разговор председателя райисполкома. Дмитрий Заблоцкий приехал на БелАЗ.

Уберите ОМОН

Председателю райисполкома вручили отпечатанную на принтере листовку о готовности объявить забастовку, о том, что "наши голоса украли" и "наша цель - прекратить насилие и проведение честных выборов". На словах рабочие снова попытались добиться ответа на вопрос, что в городе делает ОМОН и почему его перевозят на заводских автобусах.

На вопрос людей, как город использовал заводской транспорт, Заблоцкий ответил – "для своего назначения".

"Они засняты с нашими работниками за рулем вместе с ОМОновцами и военными. Кого они здесь защищают?! Явно, что не нас", - кричали в ответ люди.

Они требовали прямо сейчас дозвониться начальнику ГУВД и потребовать отъезда ОМОНа.

"С начальником ГУВД я буду разговаривать наедине. ОМОН я уберу, но не в прямом эфире и не сейчас, потому что мне надо сделать несколько звонков. Я не собираюсь участвовать в вашем шоу", - сказал людям председатель горисполкома.

"В каком шоу?! То, что мы требуем, чтобы нас не били?!", - возмутились работники завода.

В Жодино обсуждают видео, на котором молодого парня избивают несколько сотрудников ОМОН. Люди опознают место, говорят, все происходит на этой неделе возле городской бани.

"Скажите мне фамилию человека, которого избивали. Чтобы провести проверку, нужно чтобы он написал заявление. Проверка будет проведена после того, как поступит заявление и проверка, я возьму на контроль, будет проведена в установленные законом сроки", - сказал Заблоцкий. Но назвать фамилию ему по горячим следам рабочие не смогли.

"Когда позавчера в магазине "Грин" по громкой связи объявили: покинуть магазин, он закрывается. Люди выходят из магазина, их встречает ОМОН, говорит - ну-ка быстро домой, если не хотите проблем. Так кто устраивает беспорядок?! Для чего этот ОМОН здесь? У вас дети есть? Где они находятся, в Жодино? Они на улицу ходят? Им не страшно? Вы не боитесь, а если ваш ребенок окажется в тюрьме? Если его изобьют? Вы об этом думаете или нет?", - засыпала вопросами городского начальника одна из работниц завода.

© Sputnik Заводчане выдвинули ряд требований к руководству города

На вопрос, что ОМОН делает в городе, Заблоцкий пояснил: обеспечивает порядок.

"Если силами ГУВД будет обеспечен порядок на улице, дополнительные силы будут убраны с города", - повторял он раз за разом людям.

Честные выборы

Спустя некоторое время мэру передали новый список требований - на сей раз написанный от руки на вырванной из тетрадки бумаги. Помимо требования убрать ОМОН, там был и ряд требований, касающийся результатов прошедших выборов.

"Обеспечить людей информацией о проведении выборов в городе Жодино по каждому участку для голосования, информировать граждан о проводящихся мероприятиях по обеспечению безопасности, кто задействован и для чего, обеспечить безопасность гражданам. При выявлении нарушений обеспечить проведение честных выборов и предоставить доступ граждан в участковые и территориальные комиссии", - зачитал требования один из рабочих и передал листок Заблоцкому.

На вопрос рабочих, верит ли он сам в озвученные ЦИК результаты выборов, председатель горисполкома ответил утвердительно. Сказал, что и сам, и вся его семья голосовали за действующего президента.

Разговор о том, как прошли выборы в Жодино, продолжился и за проходной завода. Председателя горисполкома окружили горожане, которые также требовали подтверждения честности полученных результатов и убрать ОМОН из города.

"ОМОН уйдет из города через полчаса сразу, как исчезнет угроза захвата административных зданий", - повторял чиновник под возмущенный гул собравшихся.

Один из мужчин спросил у Заблоцкого: почему его не было с жителями города, когда они вышли. "Вы же наш представитель. Вы только сегодня пришли, а это с 9-го числа происходит. Почему людей бьют",- спросил он.

Другой пытался добиться ответа на вопрос, почему не вывесили протоколы с результатами голосования.

"Почему применяют силу против безоружных людей, избивают их? Они идут безоружные. Какая угроза?!" - спросил еще один.

В итоге люди пригласили Заблоцкого на встречу вечером на площадку к городскому ТЦ. Он сначала напомнил о необходимости получить разрешение на массовое мероприятие, подать заявление, а потом согласился прийти. Но предупредил, что может опоздать.

Люди проводили Заблоцкого криками "мэр с народом".