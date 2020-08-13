Задержанного фотокора «Брестской газеты» Сергея Никрашевича выпустили из ИВС

Источник материала: Tut.by

Днем 13 августа из ИВС Ленинского РОВД Бреста вышел на свободу внештатный фотокорреспондент «Брестской газеты» Сергей Никрашевич, который был задержан с коллегой из TUT.BY Станиславом Коршуновым.



Фото из личного архива

В заключении Сергей провел почти двое суток — с момента жесткого задержания вечером 11 августа при освещении акции протеста, которая в тот момент еще не началась, пишет «Брестская газета».

Напомним, вечером 12 августа Станислава Коршунова отпустили из Ленинского РОВД. По словам сотрудников правоохранительных органов, во время задержания его перепутали с другим человеком — подозреваемым по уголовному делу об организации массовых беспорядков.