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Задержанного фотокора «Брестской газеты» Сергея Никрашевича выпустили из ИВС
13.08.2020 16:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 13 августа из ИВС Ленинского РОВД Бреста вышел на свободу внештатный фотокорреспондент
В заключении Сергей провел почти двое суток — с
Напомним, вечером 12 августа Станислава Коршунова отпустили из Ленинского РОВД. По словам сотрудников правоохранительных органов, во время задержания его перепутали с другим человеком — подозреваемым по уголовному делу об организации массовых беспорядков.
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Его задержали с коллегой из TUT.BY Станиславом Коршуновым.
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