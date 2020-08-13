В Витебске 13 августа стоят цепи солидарности и ходит колонна с призывом «Выходи!»

Источник материала: Tut.by

В разных частях Витебска 13 августа собираются горожане, несогласные с итогами выборов президента. Колонна из 100−200 человек ходит по улицам без конкретного маршрута, ее участники призывают: «Витебск, выходи!». Об этом сообщает в телеграм-канале «Радыё Свабода». По городу также стоят цепи солидарности против жестокости силовиков на акциях протеста.





Цепь солидарности 13 августа выстроилась возле костела Иисуса Милосердного на улице Воинов-интернационалистов.

К слову, епископ Витебский Олег Буткевич сделал обращение в связи с массовыми протестами в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Он призывает всех к здравому смыслу, а верующих еще просит молиться за Беларусь.



Фото: соцсети

У Свято-Покровской церкви на улице Ленина 13 августа стали в цепь солидарности около 50 девушек с цветами в руках.

Накануне витеблянки с цветами стояли возле Ратуши. Первую группу девушек, примерно 15 человек, задержали . Вторая группа постояла немного и разошлась. «Витебский курьер news» пишет , что всех их будут судить.



Фото: соцсети