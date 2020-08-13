|
В Витебске 13 августа стоят цепи солидарности и ходит колонна с призывом «Выходи!»
13.08.2020 17:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В разных частях Витебска 13 августа собираются горожане, несогласные с итогами выборов президента. Колонна из 100−200 человек ходит по улицам без конкретного маршрута, ее участники призывают: «Витебск, выходи!». Об этом
Цепь солидарности 13 августа выстроилась возле костела Иисуса Милосердного на улице Воинов-интернационалистов.
К слову, епископ Витебский Олег Буткевич
У Свято-Покровской церкви на улице Ленина 13 августа стали в цепь солидарности около 50 девушек с цветами в руках.
Накануне витеблянки с цветами стояли возле Ратуши. Первую группу девушек, примерно 15 человек,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В разных частях Витебска 13 августа собираются горожане, несогласные с итогами выборов президента. Колонна из 100−200 человек ходит по улицам без конкретного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)